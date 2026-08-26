    • 26 de agosto de 2026 - 14:53

    Mundial Escolar de Atletismo 2026: Manuel Zapata fue convocado a la Selección Argentina

    El atleta sanjuanino, de 17 años, entrena el Club Atletismo San Juan y es integrante de la selección sanjuanina que estará en los Juegos Binacionales.

    Seleccionado. Manuel Zapata está convocado a la selección argentina para el Mundial Escolar de Atletismo en Brasil.

    Seleccionado. Manuel Zapata está convocado a la selección argentina para el Mundial Escolar de Atletismo en Brasil.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El atletismo sanjuanino celebra una noticia de alcance internacional: el velocista Manuel Zapata , de 17 años, fue convocado para integrar la Selección Argentina que disputará el Mundial Escolar de Atletismo 2026 , a celebrarse en diciembre en Río de Janeiro, Brasil. La citación llega respaldada por su ubicación en los primeros puestos del ranking nacional y antecede un calendario cargado de compromisos: formará parte del equipo de San Juan en los Juegos Binacionales en Mendoza y competirá la próxima semana en el Nacional U18 en Santa Fe.

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    Zapata competirá en las pruebas de 100 y 200 metros llanos, donde ostenta las mejores marcas de la provincia con 11”10 y 22”57, respectivamente. Este desempeño refleja un proceso de desarrollo continuo que inició desde las categorías de Mini Atletismo en el Club Atletismo San Juan . Aunque en su etapa formativa obtuvo la medalla de oro en salto en alto durante los Juegos Evita, terminó volcando su carrera de manera definitiva hacia las pruebas de velocidad.

    El plan de trabajo del atleta contempla entrenamientos de lunes a sábado con cargas programadas, divididos en tres sesiones semanales de fuerza y cuatro de pista. Durante la presente temporada, mantuvo una progresión constante que incluyó la medalla de bronce en los 200 metros del torneo Nacional U20 (22”79).

    El trabajo de fondo

    La convocatoria de Zapata pone en valor la labor integral del Club Atletismo San Juan, bajo la dirección técnica de los entrenadores Renzo Varoni y Agustina Recabarren. La institución ha consolidado un grupo de velocistas de referencia provincial que potencian el nivel diario de entrenamiento, contando con los mejores de la provincia que corren 100 metros en once segundos:

    Manuel Zapata : 100m (11”10) | 200m (22”57)

    Juani Castro : 100m (11”19)

    Emilio Castro : 100m (11”29)

    Ignacio Sánchez : 100m (11”90)

    El cuerpo técnico destaca que los resultados son producto del trabajo en equipo, la infraestructura disponible y la capacitación permanente para posicionar a San Juan en el mapa atlético nacional.

    "Empecé desde la categoría Mini Atletismo junto a mis profesores Renzo Varoni y Agustina Recabarren , formándome desde chico en Club Atletismo San Juan. Fue algo hermoso porque es lindo evolucionar en este deporte y superarse cada día. Mi especialidad son 100 y 200 metros; me gustan tanto esas pruebas y tengo tantas ganas de ganar que nunca pensaba en otro deporte. Tengo mucho para aportarle a esta provincia, a este club y al país. Vamos a dar lo máximo y a dejar todo por la camiseta para traer una medalla a casa", expresó Manuel Zapata sobre su presente y los objetivos inmediatos.

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