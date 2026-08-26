Conmebol confirmó el calendario 2027: todas las fechas de la Libertadores, Sudamericana y Recopa

La Conmebol oficializó el calendario de sus principales torneos de clubes para 2027 , por lo que los equipos sudamericanos ya conocen cómo se distribuirán la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa a lo largo de la temporada.

Los Hornos es el próximo desafío para el pelotón biker de montaña

La actividad comenzará en febrero con las fases clasificatorias de la Libertadores y se extenderá hasta el 27 de noviembre , cuando se dispute la final del principal certamen continental. Una semana antes, el 20 de noviembre, se conocerá al campeón de la Sudamericana.

Además, la próxima temporada tendrá una modificación importante: la primera fase de la Copa Sudamericana dejará de disputarse a partido único y pasará a tener series de ida y vuelta .

La Libertadores mantendrá su estructura habitual, con tres fases preliminares antes de la etapa de grupos. Esa instancia clasificatoria se desarrollará entre el 3 de febrero y el 10 de marzo , mientras que el sorteo para conformar los grupos está programado para el 17 de marzo .

La fase de grupos comenzará durante la semana del 7 de abril y tendrá seis jornadas hasta la semana del 26 de mayo . Una vez definidos los clasificados, el sorteo de los octavos de final será el 2 de junio .

Las etapas decisivas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Octavos de final: semanas del 11 y 18 de agosto.

semanas del 11 y 18 de agosto. Cuartos de final: semanas del 8 y 15 de septiembre.

semanas del 8 y 15 de septiembre. Semifinales: semanas del 13 y 20 de octubre.

semanas del 13 y 20 de octubre. Final: sábado 27 de noviembre de 2027.

La definición volverá a jugarse a partido único y la sede todavía no fue anunciada.

Copa Sudamericana 2027: el principal cambio

La Sudamericana comenzará en marzo y tendrá una modificación significativa desde su primera instancia. Los representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela deberán disputar series de ida y vuelta, en lugar del partido único utilizado hasta 2026.

La Fase 1 se desarrollará entre el 3 y el 10 de marzo, mientras que el sorteo de la fase de grupos se realizará el 17 de marzo, el mismo día que el de la Libertadores.

Argentina y Brasil mantendrán el ingreso directo de sus representantes a la fase de grupos.

Las fechas de la fase de grupos y los cruces decisivos

Al igual que en la Libertadores, la fase de grupos de la Sudamericana comenzará durante la semana del 7 de abril y concluirá en la semana del 26 de mayo.

Después llegará una instancia propia de este torneo: los playoffs de octavos de final, en los que se enfrentarán equipos de la Sudamericana con clubes provenientes de la Libertadores.

Playoffs: semanas del 21 y 28 de julio.

semanas del 21 y 28 de julio. Octavos de final: semanas del 11 y 18 de agosto.

semanas del 11 y 18 de agosto. Cuartos de final: semanas del 8 y 15 de septiembre.

semanas del 8 y 15 de septiembre. Semifinales: semanas del 13 y 20 de octubre.

semanas del 13 y 20 de octubre. Final: sábado 20 de noviembre de 2027.

La sede de la final tampoco fue confirmada por Conmebol.

Cuándo se jugará la Recopa Sudamericana

La Recopa Sudamericana será el primer título continental que se definirá en 2027 y enfrentará al campeón de la Libertadores 2026 con el ganador de la Sudamericana 2026.

La serie seguirá disputándose con partidos de ida y vuelta:

Ida: 17 de febrero.

17 de febrero. Vuelta: 24 de febrero.

De esta manera, Conmebol dejó prácticamente trazado el calendario internacional de clubes para 2027, con una temporada que comenzará en febrero y tendrá sus dos grandes finales en noviembre.

El cambio más importante estará en la Sudamericana, que modificará su primera fase para garantizar partidos de ida y vuelta, mientras que la Libertadores y la Recopa mantendrán sus estructuras generales.