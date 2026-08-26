Conmebol confirmó el calendario 2027: todas las fechas de la Libertadores, Sudamericana y Recopa

La Conmebol oficializó el calendario de sus principales torneos de clubes para 2027, por lo que los equipos sudamericanos ya conocen cómo se distribuirán la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa a lo largo de la temporada.
La actividad continental comenzará en febrero y terminará a fines de noviembre. La Sudamericana tendrá además un importante cambio de formato en su primera fase.
La Conmebol oficializó el calendario de sus principales torneos de clubes para 2027, por lo que los equipos sudamericanos ya conocen cómo se distribuirán la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa a lo largo de la temporada.
La actividad comenzará en febrero con las fases clasificatorias de la Libertadores y se extenderá hasta el 27 de noviembre, cuando se dispute la final del principal certamen continental. Una semana antes, el 20 de noviembre, se conocerá al campeón de la Sudamericana.
Además, la próxima temporada tendrá una modificación importante: la primera fase de la Copa Sudamericana dejará de disputarse a partido único y pasará a tener series de ida y vuelta.
La Libertadores mantendrá su estructura habitual, con tres fases preliminares antes de la etapa de grupos. Esa instancia clasificatoria se desarrollará entre el 3 de febrero y el 10 de marzo, mientras que el sorteo para conformar los grupos está programado para el 17 de marzo.
La fase de grupos comenzará durante la semana del 7 de abril y tendrá seis jornadas hasta la semana del 26 de mayo. Una vez definidos los clasificados, el sorteo de los octavos de final será el 2 de junio.
Las etapas decisivas quedaron distribuidas de la siguiente manera:
La definición volverá a jugarse a partido único y la sede todavía no fue anunciada.
La Sudamericana comenzará en marzo y tendrá una modificación significativa desde su primera instancia. Los representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela deberán disputar series de ida y vuelta, en lugar del partido único utilizado hasta 2026.
La Fase 1 se desarrollará entre el 3 y el 10 de marzo, mientras que el sorteo de la fase de grupos se realizará el 17 de marzo, el mismo día que el de la Libertadores.
Argentina y Brasil mantendrán el ingreso directo de sus representantes a la fase de grupos.
Al igual que en la Libertadores, la fase de grupos de la Sudamericana comenzará durante la semana del 7 de abril y concluirá en la semana del 26 de mayo.
Después llegará una instancia propia de este torneo: los playoffs de octavos de final, en los que se enfrentarán equipos de la Sudamericana con clubes provenientes de la Libertadores.
La sede de la final tampoco fue confirmada por Conmebol.
La Recopa Sudamericana será el primer título continental que se definirá en 2027 y enfrentará al campeón de la Libertadores 2026 con el ganador de la Sudamericana 2026.
La serie seguirá disputándose con partidos de ida y vuelta:
De esta manera, Conmebol dejó prácticamente trazado el calendario internacional de clubes para 2027, con una temporada que comenzará en febrero y tendrá sus dos grandes finales en noviembre.
El cambio más importante estará en la Sudamericana, que modificará su primera fase para garantizar partidos de ida y vuelta, mientras que la Libertadores y la Recopa mantendrán sus estructuras generales.