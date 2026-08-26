Julián Álvarez no entrenó en el Atlético de Madrid y crece la tensión por su futuro

El delantero argentino se ausentó de la práctica por una “indisposición”, según informó el club, en medio de la incertidumbre por su continuidad y a pocos días del cierre del mercado europeo.

El futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid sumó este miércoles un nuevo capítulo de tensión. El delantero argentino no participó del entrenamiento del equipo dirigido por Diego Simeone debido a una “indisposición”, según informó el club. La ausencia se produjo justo cuando las versiones sobre una posible salida volvieron a tomar fuerza.

La situación ocurre después de dos días de descanso para el plantel y tras el empate 2-2 ante Villarreal, partido en el que Álvarez ingresó en el segundo tiempo y recibió silbidos de parte de los hinchas del Atlético.

Barcelona sigue siendo el deseo de Julián Álvarez El delantero manifestó su intención de abandonar el conjunto madrileño y su principal objetivo continúa siendo Barcelona. El club catalán ya realizó una propuesta que fue rechazada por el Atlético, que mantiene una postura firme y pretende que cualquier interesado se remita a su cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El Atlético, además, considera que vender al argentino a un rival directo como Barcelona no es conveniente. Sin embargo, dentro de la dirigencia existirían distintas posiciones sobre si mantenerlo contra su voluntad o aceptar una oferta que satisfaga las pretensiones económicas de la institución.

Mientras la posibilidad de Barcelona se complica, Arsenal también sigue interesado en el atacante argentino. El club inglés todavía no habría presentado una propuesta que alcance las condiciones exigidas por el Atlético, que fijó el precio de salida en torno a los 150 millones de euros y preferiría recibir el dinero en un único pago. Álvarez, sin embargo, mantiene su preferencia por continuar su carrera en España, lo que dificulta todavía más las negociaciones en los últimos días del mercado.

Simeone quiere contar con el delantero En medio de la incertidumbre, Diego Simeone dejó en claro que pretende tener al argentino dentro de su plantel y que forma parte de sus planes deportivos. El entrenador, de todos modos, se mantiene al margen de las decisiones dirigenciales y dejó en manos del club y del futbolista la resolución del conflicto.