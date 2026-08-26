    • 26 de agosto de 2026 - 09:13

    Julián Álvarez no entrenó en el Atlético de Madrid y crece la tensión por su futuro

    El delantero argentino se ausentó de la práctica por una “indisposición”, según informó el club, en medio de la incertidumbre por su continuidad y a pocos días del cierre del mercado europeo.

    Julián Álvarez.

    Julián Álvarez.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid sumó este miércoles un nuevo capítulo de tensión. El delantero argentino no participó del entrenamiento del equipo dirigido por Diego Simeone debido a una “indisposición”, según informó el club. La ausencia se produjo justo cuando las versiones sobre una posible salida volvieron a tomar fuerza.

    Leé además

    Julián Álvarez fue abucheado en distintos momentos de su regreso al Metropolitano ante Villarreal.

    Silbidos, abucheos y una salida en soledad: la durísima tarde de Julián Álvarez en el Atlético
    Atlético de Madrid estaría dispuesto a vender a Julián Álvarez

    Atlético de Madrid estaría dispuesto a vender a Julián Álvarez: cuál es la condición

    La situación ocurre después de dos días de descanso para el plantel y tras el empate 2-2 ante Villarreal, partido en el que Álvarez ingresó en el segundo tiempo y recibió silbidos de parte de los hinchas del Atlético.

    Barcelona sigue siendo el deseo de Julián Álvarez

    El delantero manifestó su intención de abandonar el conjunto madrileño y su principal objetivo continúa siendo Barcelona. El club catalán ya realizó una propuesta que fue rechazada por el Atlético, que mantiene una postura firme y pretende que cualquier interesado se remita a su cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El Atlético, además, considera que vender al argentino a un rival directo como Barcelona no es conveniente. Sin embargo, dentro de la dirigencia existirían distintas posiciones sobre si mantenerlo contra su voluntad o aceptar una oferta que satisfaga las pretensiones económicas de la institución.

    Mientras la posibilidad de Barcelona se complica, Arsenal también sigue interesado en el atacante argentino. El club inglés todavía no habría presentado una propuesta que alcance las condiciones exigidas por el Atlético, que fijó el precio de salida en torno a los 150 millones de euros y preferiría recibir el dinero en un único pago. Álvarez, sin embargo, mantiene su preferencia por continuar su carrera en España, lo que dificulta todavía más las negociaciones en los últimos días del mercado.

    Simeone quiere contar con el delantero

    En medio de la incertidumbre, Diego Simeone dejó en claro que pretende tener al argentino dentro de su plantel y que forma parte de sus planes deportivos. El entrenador, de todos modos, se mantiene al margen de las decisiones dirigenciales y dejó en manos del club y del futbolista la resolución del conflicto.

    Con el mercado europeo próximo a su cierre, la ausencia de Julián en el entrenamiento volvió a poner su futuro en el centro de la escena. Por ahora, el Atlético mantiene su intención de retenerlo, mientras el jugador busca una salida y Barcelona y Arsenal aparecen como posibles destinos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Julián Álvarez.

    La foto de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid desató una catarata de memes

    Luis de la Fuente volvió a apuntar contra los incidentes protagonizados después de la final del Mundial entre España y Argentina.

    "Fuimos las víctimas": De la Fuente volvió a cargar contra Argentina por la gresca de la final del Mundial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Goleador. Nazareno Funez es vital en el esquema de un San Martín que quiere meterse en la zona de ascenso completando el partido contra Nueva Chicago.

    San Martín se pone al día contra Chicago por tres puntos clave

    Por Ariel Poblete
    Candidatos. Los albardoneros se prepararon con todo para ser protagonistas de la Copa País y este miércoles visitarán a la Liga Sanjuanina.

    Copa País: La Liga Sanjuanina y Albardón-Angaco se cruzan en el Bicentenario

    Por Ariel Poblete