    • 20 de agosto de 2026 - 21:10

    Atlético de Madrid estaría dispuesto a vender a Julián Álvarez: cuál es la condición

    El conjunto colchonero, que había manifestado su rechazo a una posible salida del delantero, habría cambiado de parecer, según informaron medios europeos.

    Atlético de Madrid estaría dispuesto a vender a Julián Álvarez

    Atlético de Madrid estaría dispuesto a vender a Julián Álvarez

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    Atlético de Madrid habría cambiado de parecer en torno al futuro de Julián Álvarez y estaría dispuesto a vender al delantero argentino, aunque mantiene una condición.

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    Según afirmaron medios europeos, el elenco “colchonero” no vería con malos ojos una salida del atacante argentino, siempre y cuando su destino no sea el Barcelona, equipo al que el ex River tendría como principal objetivo para continuar su carrera profesional.

    De esta manera, la Comisión Directiva del cuadro de la capital española sería tajante en su postura: las negociaciones por el traspaso del futbolista serían con el Arsenal de Inglaterra y no con el conjunto azulgrana.

    Álvarez ya tuvo su paso por el fútbol inglés cuando vistió la camiseta del Manchester City bajo las órdenes de Josep “Pep” Guardiola y, luego de una temporada en la que no sumó demasiados minutos por la presencia del delantero noruego Erling Haaland, decidió emigrar a España para sumarse al plantel del Atlético de Madrid.

    Mientras se disputaba el Mundial 2026, el atacante de 26 años oriundo de Calchín manifestó públicamente su deseo de “cumplir su sueño”, haciendo referencia a una salida del cuadro rojiblanco rumbo al Barcelona. Dichas declaraciones no cayeron bien puertas para adentro en el club madrileño y el CEO Miguel Ángel Gil Marín respondió con contundencia: “No aceptaríamos ni 200 millones de euros”, respecto a las ofertas tanto de los catalanes como del Real Madrid, que ofertó 150 millones de euros.

    El mercado de pases europeo tiene como fecha de cierre el 1 de septiembre, por lo que, de concretarse la salida de Álvarez, el Atlético de Madrid debería poder contar con margen para reemplazar al argentino. La propuesta del Arsenal cumpliría con esa necesidad, ya que dentro de la operación aparecería el nombre de Viktor Gyökeres, delantero sueco que fue ofrecido a varias instituciones.

    Sin dudas, el futuro del ex River es una de las novelas del corriente mercado de pases y no pareciera tener un desenlace próximo, por lo que habrá que esperar para conocer finalmente si emigra hacia otro club o si permanece una temporada más —o hasta mitad de la misma— en el Atlético de Madrid.

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