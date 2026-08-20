    • 20 de agosto de 2026 - 21:01

    ASAT diagramó los recorridos de la tercera fecha, que se correrá en Angaco

    Este próximo fin de semana, la tercera fecha del Campeonato Sanjuanino en tierras del Cacique.

    A fondo. La tercera fecha de ASAT será en Angaco y promete un espectáculo sensacional.

    A fondo. La tercera fecha de ASAT será en Angaco y promete un espectáculo sensacional.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con dos Prime Especiales y un Superprime, la ASAT terminó de armar el recorrido de la tercera fecha del Campeonato Sanjuanino de Automovilismo Tierrero, que se desarrollará integramente en Angaco.

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    Será en Angaco, con las 10 categorías que le dan forma al campeonato sanjuanino, con todas las cilindradas contempladas y doble jornada. El sábado 22, desde las 12,30 mientras que el domingo 23, será a partir de las 9 la agenda.

    Este sábado, desde las 13, se pondrá en marcha el Prime Especial con 20K de distancia. Será desde el Pinchagual y Campodónico, con final en las Salinas de Angaco.

    Ya el domingo y desde las 9, largará el Segundo Prime Especial con partida en la calle Campodónico, llegando a Las Salinas de Angaco, en la zona de las Pampas.

    Finalmente, el Superprime será desde calle El Bosque con cierre en las Salinas, con 6K de distancia a recorrer. Sobre las 17 está prevista la entrega de los premios de esta tercera fecha con condimentos especiales porque habrá reconocimientos para José Bautista Climent, para Marcelo Marcelo Meffessini -ex piloto- y para el recientemente desaparecido, el periodista Roberto "Toto" Olivares.

    Serán, como siempre, 10 las categorías en las que se podrá competir, con el acostumbrado colorido y el parque el automovilismo de travesía logra en cada presentación en San Juan.

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