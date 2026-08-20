ASAT diagramó los recorridos de la tercera fecha, que se correrá en Angaco

Este próximo fin de semana, la tercera fecha del Campeonato Sanjuanino en tierras del Cacique.

A fondo. La tercera fecha de ASAT será en Angaco y promete un espectáculo sensacional.

Con dos Prime Especiales y un Superprime, la ASAT terminó de armar el recorrido de la tercera fecha del Campeonato Sanjuanino de Automovilismo Tierrero, que se desarrollará integramente en Angaco.

Será en Angaco, con las 10 categorías que le dan forma al campeonato sanjuanino, con todas las cilindradas contempladas y doble jornada. El sábado 22, desde las 12,30 mientras que el domingo 23, será a partir de las 9 la agenda.

Este sábado, desde las 13, se pondrá en marcha el Prime Especial con 20K de distancia. Será desde el Pinchagual y Campodónico, con final en las Salinas de Angaco.

Ya el domingo y desde las 9, largará el Segundo Prime Especial con partida en la calle Campodónico, llegando a Las Salinas de Angaco, en la zona de las Pampas.

Finalmente, el Superprime será desde calle El Bosque con cierre en las Salinas, con 6K de distancia a recorrer. Sobre las 17 está prevista la entrega de los premios de esta tercera fecha con condimentos especiales porque habrá reconocimientos para José Bautista Climent, para Marcelo Marcelo Meffessini -ex piloto- y para el recientemente desaparecido, el periodista Roberto "Toto" Olivares.