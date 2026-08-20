Unión, Desamparados y Belgrano de Media Agua irán por San Juan al Regional Amateur: el fixture para buscar el ascenso al Federal A

San Juan ya conoce el camino que deberán recorrer Unión de Villa Krause, Sportivo Desamparados y General Belgrano de Media Agua en el Torneo Regional Amateur 2026. Los representantes sanjuaninos integrarán la Zona 6 de la Región Cuyo y comenzarán su participación el próximo 30 de agosto, en una zona de tres equipos.

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El certamen por última vez otorgará por última vez cuatro ascensos al Torneo Federal A 2027 y tendrá una definición en la Etapa Final, prevista para el 20 de diciembre de 2026. Los ocho ganadores de las distintas regiones deportivas se enfrentarán a partido único en estadio neutral.

La Zona 6 tendrá como protagonistas a Unión VK, Sportivo Desamparados y General Belgrano de Media Agua, representando la Liga Sarmientina. Al estar integrada por tres clubes, tendrá un formato diferente al de las zonas de cuatro equipos.

Unión y Desamparados, cara a cara en el debut

La primera fecha se jugará el domingo 30 de agosto, con el clásico sanjuanino como atractivo principal: será en Puyuta con el Víbora recibiendo a Unión y Belgrano quedando libre.

En la segunda jornada, prevista para el 6 de septiembre, Belgrano recibirá a Desamparados, mientras que Unión tendrá fecha libre.

La primera fase finalizará el 13 de septiembre, cuando Unión será local de Belgrano y Desamparados quedará libre.

La segunda rueda repetirá los enfrentamientos, invirtiendo las localías.

El fixture completo de la Zona 6

1ª fecha – 30/08/2026

Desamparados vs. Unión VK

Libre: Belgrano

2ª fecha – 06/09/2026

Belgrano vs. Desamparados

Libre: Unión VK

3ª fecha – 13/09/2026

Unión VK vs. Belgrano

Libre: Desamparados

4ª fecha – 20/09/2026

Unión VK vs. Desamparados

Libre: Belgrano

5ª fecha – 27/09/2026

Desamparados vs. Belgrano

Libre: Unión VK

6ª fecha – 04/10/2026

Belgrano vs. Unión VK

Libre: Desamparados

¿Cómo se juega la Región Cuyo?

La Región Cuyo está conformada por seis zonas: cuatro grupos de cuatro equipos y dos grupos de tres.

Los primeros de las cuatro zonas de cuatro equipos avanzarán directamente a la Tercera Ronda. En tanto, los segundos de esos grupos y los dos primeros de las zonas de tres equipos accederán a la Segunda Ronda.

En esa instancia habrá ocho equipos, que se enfrentarán en series de ida y vuelta. Los cuatro ganadores avanzarán a la Tercera Ronda, donde se sumarán los cuatro clasificados directamente.

A partir de allí comenzarán las etapas de eliminación directa a doble partido. La Quinta Ronda definirá al representante de Cuyo que accederá a la Etapa Final.

El ganador de esa instancia obtendrá el derecho a disputar la Etapa Final por el ascenso al Federal A, mientras que el perdedor se adjudicará el derecho a participar del Torneo Argentino del Interior.

Cuatro ascensos al Federal A

La Etapa Final estará integrada por los ocho ganadores de las regiones deportivas. Se disputará el 20 de diciembre de 2026, a partido único y en estadio neutral.

Los cuatro equipos que resulten vencedores conseguirán el gran premio: ascenderán al Torneo Federal A 2027.

Los cuatro perdedores, en tanto, tendrán el derecho a participar del Torneo Argentino del Interior.

Para Unión y Desamparados, el camino comenzará con un duelo especial: el clásico sanjuanino será nada menos que el partido inaugural de su recorrido en busca del ascenso.

¿Qué pasó con los equipos de las Ligas departamentales de San Juan?

Si bien en la previa se conocía que habían varios equipos del Interior de la provincia interesados en participar del certamen, representando en este caso a la Federación Sanjuanina de Fútbol, sobre las 17 horas de este jueves cuando se dio a conocer el fixture por San Juan finalmente quedaron Desamparados, Unión y General Belgrano de Media Agua pero ¿qué pasó con las otras Ligas? DIARIO DE CUYO pudo conocer que los representantes de la Liga Caucetera y Liga Veinticinqueña quedaron rezagados ya que dichas ligas están intervenidas por Personerías Jurídica.