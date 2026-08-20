Colapinto vuelve a correr en Países Bajos con una desventaja: Alpine mejorará solo el auto de Gasly

Franco Colapinto volverá a subirse al Alpine este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos , que marcará el regreso de la Fórmula 1 después del receso de verano europeo. Sin embargo, el argentino afrontará la exigente cita de Zandvoort con una dificultad adicional: las nuevas mejoras preparadas por la escudería estarán disponibles solamente en el auto de Pierre Gasly.

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La actividad comenzará este viernes 21 de agosto y tendrá formato Sprint , por lo que habrá apenas una práctica libre antes de entrar directamente en competencia. La clasificación para la carrera corta será el mismo viernes, la Sprint y la clasificación principal se disputarán el sábado y el Gran Premio será el domingo desde las 10, hora argentina.

El regreso representa una oportunidad para Colapinto después de cerrar la primera parte del campeonato con un 15° puesto en Hungría . El argentino había largado 13°, pero el ritmo del Alpine no le permitió sostenerse cerca de la zona de puntos. Antes había terminado décimo en Bélgica y actualmente suma 19 puntos en la temporada.

Una de las grandes expectativas de Alpine para la segunda mitad del campeonato pasa por las actualizaciones técnicas desarrolladas para el A526 . El equipo perdió terreno frente a Racing Bulls antes del receso y tanto Gasly como Colapinto habían señalado al desarrollo del monoplaza como una de las claves para recuperar competitividad.

El problema para el argentino es que solo habrá un paquete disponible en Zandvoort y será instalado en el auto de Gasly . Colapinto confirmó que tendrá que competir con la especificación actual y recién recibiría las mejoras para el Gran Premio de Italia, previsto entre el 4 y el 6 de septiembre en Monza.

La diferencia cobra mayor relevancia por tratarse de un fin de semana Sprint, donde los pilotos contarán con una única sesión de entrenamiento para encontrar la puesta a punto antes de la primera clasificación.

Colapinto reconoció que la situación puede condicionarlo. “Si funciona plenamente, podría ser un fin de semana un poco doloroso para mí”, admitió, aunque aseguró que intentará maximizar el paquete que tendrá disponible.

El argentino también explicó que las primeras referencias obtenidas en el simulador son alentadoras. Según contó, el nuevo paquete “se ve muy potente” y los datos muestran una mejora importante en carga aerodinámica, precisamente uno de los aspectos en los que Alpine espera recuperar terreno.

Actualmente, Racing Bulls ocupa el quinto lugar del Campeonato de Constructores con 66 puntos, mientras Alpine aparece sexto con 61: Gasly aportó 42 y Colapinto los restantes 19. La escudería francesa pretende que el paquete presentado en Países Bajos reduzca esa diferencia.

A qué hora corre Colapinto en el GP de Países Bajos

El fin de semana tendrá actividad desde muy temprano en Argentina. El cronograma oficial convertido al horario nacional será:

Viernes 21 de agosto, 7.30: práctica libre 1.

práctica libre 1. Viernes 21, 11.30: clasificación Sprint.

clasificación Sprint. Sábado 22, 7: carrera Sprint.

carrera Sprint. Sábado 22, 11: clasificación para el Gran Premio.

clasificación para el Gran Premio. Domingo 23, 10: carrera.

La prueba principal tendrá 72 vueltas al circuito de Zandvoort, cuyo trazado oficial mide 4,259 kilómetros y completa una distancia de carrera de 306,587 kilómetros.

Zandvoort presenta además un desafío particular. Es un circuito angosto, rápido y con curvas fuertemente peraltadas, donde las posibilidades de sobrepaso son reducidas y una buena clasificación suele cobrar especial importancia.

La edición 2026 tendrá además un componente histórico: será la última del Gran Premio de Países Bajos antes de que Zandvoort salga del calendario de la Fórmula 1 a partir de 2027.

El desafío de Colapinto después del receso

Pese a la diferencia de especificaciones para este fin de semana, el rendimiento del argentino mostró una evolución durante los últimos meses. Motorsport destacó que desde Miami Colapinto consiguió cinco resultados en los puntos y terminó por delante de Gasly en cuatro domingos, luego de un inicio de temporada en el que la diferencia entre ambos había sido mayor.

El propio piloto explicó que una parte de esa evolución estuvo relacionada con mejoras en la gestión de la energía del monoplaza y con un trabajo más consistente junto al equipo después de las primeras carreras.

Ahora tendrá un desafío diferente: intentar mantenerse cerca de Gasly aun cuando su compañero contará con un auto actualizado. Al mismo tiempo, el rendimiento del francés servirá como una primera referencia para saber cuánto puede mejorar el Alpine que Colapinto espera recibir dos semanas después en Monza.