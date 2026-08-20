    • 20 de agosto de 2026 - 12:43

    Los sanjuaninos ganaron ocho medallas en el primer día de Campeonato Argentino

    Los Menores y Juniors de la Selección Sanjuanina de ciclismo en pista están representando a la provincia en Rafaela, Santa Fe.

    Medallas. Los sanjuaninos empezaron bien en Rafaela dentro del Campeonato Argentino de Pista.

    Medallas. Los sanjuaninos empezaron bien en Rafaela dentro del Campeonato Argentino de Pista.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Sanjuanina de ciclismo en pista en Menores y Juniors vivió una gran primera jornada de competencia en el Campeonato Argentino 2026, iniciado ayer miércoles 19 en el nuevo velódromo de Rafaela, Santa Fe. La delegación sanjuanina logró ocho medallas; cuatro de oro, una de plata y tres de bronce.

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    La Selección irá por más este jueves 20 en la segunda jornada del certamen, que culminará el próximo sábado 22 de agosto. El resumen sobre las medallas de la Selección Sanjuanina el primer día es el siguiente:

    DAMAS

    Categoría 2012-2013-2014 | Especialidad: velocidad.

    1° Kendra Cañadas Moreno (oro); 3° Solange Molina (bronce). También participaron Dominique Aguilar Zárate (5°); Tiziana Castro Páez (7°); y Yendri Guzmán Moreno (8°).

    Categoria 2010-2011 | Especialidad: velocidad.

    3° Joselin Contreras Tivani (bronce).

    VARONES

    Categoría 2013-2014 | Especialidad: 200 metros lanzados.

    1° Lisandro Chávez Carrizo (oro); 2° Lautaro Naranjo Vargas (plata). También participaron Lucas Martínez Cortez (5°); Román Montaña Tejada (9°).

    Categoría 2010 | Especialidad: velocidad.

    1° Tomás Saavedra Zalazar (oro). También participó Leandro Aravena Alcaraz (11°).

    Categoría Junior 2008-2009 | Especialidad: velocidad.

    1° Kevin Tivani Marinero (oro); 3° Adriel Mortensen (bronce).

    La actividad en pista este jueves 20 inició pasadas las 8:30. La programación del día indica que habrá clasificación en persecución individual (damas y varones en 2010, 2011 y Junior); finales de scracht (damas y varones 2010 y Junior); eliminación (damas y varones 2010, 2011 y Junior); vuelta con partida detenida (damas y varones 2012, 2013 y 2014).

    El programa oficial de carreras está disponible en el siguiente enlace: ciclismoarg.com.ar/programa-del-campeonato-argentino-de-pista/

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