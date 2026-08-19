Atletas sanjuaninos se destacaron en el Torneo Regional Cuyano de Mendoza

Un grupo de atletas sanjuaninos del club Unión Deportiva Caucetera estuvieron presentes en Mendoza para participar del Torneo Regional Cuyano 2026, en homenaje a los atletas Gladys Ortega – Víctor Montiel. La competencia se celebró el sábado 15 agosto durante todo el día en la pista provincial de Avenida Libertador.
El certamen convocó a casi 150 atletas entre las dos ramas, y de las categorías U16, U18, U20, Mayores y Máster. Los sanjuaninos ganaron un total de diez medallas. Fueron acompañados por el profesor Lautaro Flores.
El detalle es el siguiente:
Juan Manuel Fontiveros, 1° puesto en 80 metros llanos y 2° en salto en largo.
Categoría: U18.
Tomás Gómez, 1° puesto en salto triple, 2° puesto en salto en largo y 3° en 100 metros llanos.
Catalina Palomo, 2° puesto en lanzamiento de disco y también en bala.
Carla Palomo, 3° puesto en lanzamiento de martillo.
Categoría: U20.
Matías Arévalo, 2° puesto en 100 metros llano y 3° puesto en 200 metros llano.