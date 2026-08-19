Atletas sanjuaninos se destacaron en el Torneo Regional Cuyano de Mendoza

Los sanjuaninos, integrantes de la UDC, obtuvieron diez medallas en el certamen disputado en la pista principal de la vecina provincia.

Medallas. Los atletas de la Unión Deportiva Caucetera cosecharon varias preseas en el Regional Cuyano en Mendoza.

Un grupo de atletas sanjuaninos del club Unión Deportiva Caucetera estuvieron presentes en Mendoza para participar del Torneo Regional Cuyano 2026, en homenaje a los atletas Gladys Ortega – Víctor Montiel. La competencia se celebró el sábado 15 agosto durante todo el día en la pista provincial de Avenida Libertador.

El certamen convocó a casi 150 atletas entre las dos ramas, y de las categorías U16, U18, U20, Mayores y Máster. Los sanjuaninos ganaron un total de diez medallas. Fueron acompañados por el profesor Lautaro Flores.

El detalle es el siguiente:

Categoría: U16.

Juan Manuel Fontiveros, 1° puesto en 80 metros llanos y 2° en salto en largo.