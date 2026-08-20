¡Locura total en Albania! El presidente celebró la clasificación de su club arrojando fajos de dinero a sus jugadores

La clasificación del Dinamo City de Albania a los playoffs de la Conference League terminó con una escena difícil de imaginar incluso dentro del impredecible mundo del fútbol. Después de la goleada 4-0 sobre el Auda de Letonia, el presidente del club, Ardian Bardhi , irrumpió en el vestuario cargando una bolsa llena de billetes y, en pleno festejo, comenzó a arrojar fajos de euros al piso para premiar a sus jugadores.

Unión, Desamparados y Belgrano de Media Agua irán por San Juan al Regional Amateur: el fixture para buscar el ascenso al Federal A

Henry Martin y un regreso cargado de historia: volverá a correr el TC2000 en "El Zonda"

La reacción fue inmediata. Los cánticos se mezclaron con gritos, abrazos y futbolistas intentando recoger los billetes que quedaron esparcidos por el camarín. Bardhi se sumó luego a los festejos, abrazó a integrantes del plantel y terminó pronunciando unas palabras frente al grupo, en una celebración que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Las imágenes comenzaron a circular con fuerza durante las últimas horas y llevaron al modesto equipo albanés a ocupar un lugar inesperado en medios deportivos de distintos países. Más allá de lo llamativo del método elegido para pagar el premio, detrás de la escena existe un logro importante para la institución: Dinamo quedó a una serie de ingresar a la fase liga de una competencia europea .

La cifra repartida en el vestuario no fue informada oficialmente por el club. Sin embargo, medios europeos que recogieron información de la prensa albanesa indicaron que la recompensa habría alcanzado los 90.000 euros .

Montevideo Portal, en una información basada también en EFE, señaló que el dato surge de fuentes anónimas citadas por la televisión albanesa Top Channel. Por ese motivo, la cantidad debe considerarse una estimación periodística y no un monto confirmado oficialmente por Dinamo City.

Lo que sí trascendió con mayor fuerza es que Bardhi no piensa detener los incentivos allí. El dirigente habría prometido un bono total de 500.000 euros para el plantel y cuerpo técnico si consiguen superar al Pafos de Chipre y clasificarse a la fase liga de la Conference League.

La cifra multiplicaría varias veces el premio que habría sido repartido después del cruce con Auda y explica también la importancia deportiva y económica que tendría para la institución conseguir un lugar entre los participantes de la etapa principal del torneo.

Una remontada que terminó con billetes por todo el vestuario

Dinamo City había llegado con presión al partido de vuelta frente al Auda de Letonia después de perder 1-0 el primer encuentro. Pero en Albania dio vuelta completamente la serie: ganó 4-0 y cerró la eliminatoria con un global de 4-1.

Fue después de esa goleada cuando apareció Bardhi con su particular premio. Según muestran las imágenes difundidas, el dirigente ingresó al camarín con una bolsa y una valija, abrió una de ellas y dejó caer varios fajos de billetes frente a los jugadores. El festejo pasó rápidamente de los habituales cantos y abrazos a una suerte de lluvia de euros en medio del vestuario.

El recorrido europeo del equipo albanés ya había tenido otros capítulos destacados. Primero eliminó al Astana de Kazajistán tras remontar una serie que había comenzado con derrota y luego dejó en el camino al Aluminij de Eslovenia, antes de superar al Auda.

Ahora va por medio millón de euros y un lugar histórico

El próximo obstáculo será el Pafos de Chipre. El partido de ida se disputa este jueves 20 de agosto en el Elbasan Arena, mientras que la revancha está prevista para el 27 de agosto en territorio chipriota.

La serie definirá mucho más que una nueva clasificación. Para Dinamo City representa la posibilidad de instalarse en la fase liga de la Conference League y ganar una exposición internacional poco habitual para el fútbol albanés.

Para sus jugadores también habrá un incentivo muy concreto esperando al final del camino: 500.000 euros prometidos por Bardhi si consiguen eliminar al Pafos. Después de lo ocurrido ante Auda, nadie descarta que, si Dinamo completa la hazaña, el vestuario vuelva a ofrecer una imagen difícil de olvidar.