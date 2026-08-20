    • 20 de agosto de 2026 - 12:32

    El hockey une leyendas y solidaridad en la segunda edición de Master Cup Copa Casa Cuna

    Del 20 al 23 de agosto, equipos de hockey de Chile, Estados Unidos y distintas provincias argentinas llegan al Cantoni para competir con fines benéficos.

    Leyendas. Los nombres que hicieron historia en el hockey jugarán a beneficio de Casa Cuna.

    Leyendas. Los nombres que hicieron historia en el hockey jugarán a beneficio de Casa Cuna.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Del 20 al 23 de agosto, el Estadio Aldo Cantoni será el escenario de la 2ª Master Cup de Hockey sobre Patines "Copa Casa Cuna" , una cita que promete combinar la pasión por la bocha, la camaradería de las categorías Master y una noble causa social.

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    Para esta segunda entrega, la organización amplió la convocatoria sumando la categoría +60 (3 equipos), la cual se añade a las ya consolidadas +38 (10 equipos) y +50 (8 equipos). En total, serán 170 jugadores distribuidos en 22 cuadros competitivos que le darán vida a cuatro jornadas consecutivas de alta competencia.

    INTERNACIONAL

    El certamen trascenderá las fronteras locales con la llegada de delegaciones de diversos puntos del país y del exterior. A los representantes sanjuaninos se sumarán planteles de Mendoza, Buenos Aires y la Costa Atlántica, junto con representativos de Chile y Estados Unidos. Entre las escuadras visitantes confirmadas destacan:

    Malbec (Mendoza)

    Bata y Red Wine (Chile)

    Argentinos Juniors (Buenos Aires)

    Mar Chiquita (Costa Argentina)

    United Florida (Estados Unidos)

    Dentro de la pista, el atractivo deportivo alcanzará su máximo nivel con la presencia de figuras históricas que supieron conquistar la gloria máxima con la camiseta de la Selección Argentina. Glorias y campeones del mundo de la talla de Carlos López, Francisco "Panchito" Velázquez y Sebastián Molina volverán a calzarse los patines para desplegar toda su jerarquía ante el público sanjuanino.

    ENTRADAS

    Más allá del espectáculo deportivo y el reencuentro de grandes glorias, la Master Cup mantiene intacto su espíritu benéfico. El valor de la entrada general fue fijado en $3.000 por día, y todo lo recaudado será destinado directamente a la Casa Cuna, contribuyendo al sostenimiento del vital trabajo social que realiza la institución en la provincia.

    De esta manera, el Estadio Aldo Cantoni se prepara para vivir cuatro días inolvidables donde el hockey sobre patines reafirmará su condición de sello cultural sanjuanino, uniendo

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