Campeonato Argentino de hockey femenino: los resultados de la primera jornada y la actividad de este martes

San Juan es escenario esta semana del Campeonato Argentino Senior Femenino 2026 de hockey sobre patines organizado por la Confederación Argentina de Patin a través del Comité Nacional Técnico HSP-CAP. La competencia comenzó el lunes y se extenderá hasta el sábado 15 en el estadio La Superiora, con participación de equipos de San Juan, Mendoza, Buenos Aires y Entre Ríos.
El torneo tiene como anfitrión a Social San Juan y reúne a representantes de diferentes clubes del país, distribuidos en cuatro zonas de competencia.
Los resultados de la primera jornada
La jornada inaugural tuvo ocho partidos correspondientes a la fase clasificatoria. Entre los resultados destacados, Concepción PC de San Juan venció 7-2 a CA Independiente de Fernández, mientras que HC Huarpes superó 3-2 a Atlético Argentino de San Juan.
También hubo victorias sanjuaninas de UVT, que derrotó 7-2 a Maipú Giol, y de Unión Deportiva Bancaria, que goleó 5-0 a Sinticado E.C.
Los resultados del lunes fueron:
- CD IMPA (Mendoza) 9-1 Ciudad de Buenos Aires.
- Godoy Cruz (Mendoza) 3-2 GEBA (Buenos Aires).
- Andes Talleres (Mendoza) 0-3 C. Valenciano (San Juan).
- CA Independiente (Entre Ríos) 2-7 Concepción PC (San Juan).
- Atlético Argentino (San Juan) 2-3 HC Huarpes (San Juan).
- UVT (San Juan) 7-2 Maipú Giol (Mendoza).
- Atlético Social (San Juan) 1-2 Deportivo Aberastain (San Juan).
- Sinticado E.C. (San Juan) 0-5 Unión Deportiva Bancaria (San Juan).
Cómo continúa el campeonato este martes
La actividad continuará este martes 11 de agosto desde las 10, con nuevos encuentros de la etapa clasificatoria.
A las 10 Andes Talleres y CA Independiente de Entre Ríos. Luego, a las 11.30, HC Huarpes jugará ante Maipú Giol.
La programación continuará a las 13 con Godoy Cruz-Deportivo Aberastain; a las 14.30 se medirán Unión Deportiva Bancaria y Ciudad de Buenos Aires; y a las 16, Atlético Argentino y UVT.
A las 17 se disputará el encuentro entre Sinticado E.C. y CD IMPA, mientras que a las 19 Atlético Social San Juan jugará ante GEBA.
Además, está previsto el acto inaugural a las 20.30. El cierre de la jornada será a las 21.30 con el partido entre C. Valenciano y Concepción PC.
La competencia continuará durante toda la semana en La Superiora, donde se definirán los equipos que avanzarán en el Campeonato Argentino Senior Femenino 2026.