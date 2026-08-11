    • 11 de agosto de 2026 - 15:16

    Campeonato Argentino de hockey femenino: los resultados de la primera jornada y la actividad de este martes

    El certamen reúne a equipos de distintas provincias y se desarrolla en el estadio La Superiora. La competencia continuará hasta el sábado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan es escenario esta semana del Campeonato Argentino Senior Femenino 2026 de hockey sobre patines organizado por la Confederación Argentina de Patin a través del Comité Nacional Técnico HSP-CAP. La competencia comenzó el lunes y se extenderá hasta el sábado 15 en el estadio La Superiora, con participación de equipos de San Juan, Mendoza, Buenos Aires y Entre Ríos.

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    El torneo tiene como anfitrión a Social San Juan y reúne a representantes de diferentes clubes del país, distribuidos en cuatro zonas de competencia.

    Los resultados de la primera jornada

    La jornada inaugural tuvo ocho partidos correspondientes a la fase clasificatoria. Entre los resultados destacados, Concepción PC de San Juan venció 7-2 a CA Independiente de Fernández, mientras que HC Huarpes superó 3-2 a Atlético Argentino de San Juan.

    También hubo victorias sanjuaninas de UVT, que derrotó 7-2 a Maipú Giol, y de Unión Deportiva Bancaria, que goleó 5-0 a Sinticado E.C.

    Los resultados del lunes fueron:

    • CD IMPA (Mendoza) 9-1 Ciudad de Buenos Aires.
    • Godoy Cruz (Mendoza) 3-2 GEBA (Buenos Aires).
    • Andes Talleres (Mendoza) 0-3 C. Valenciano (San Juan).
    • CA Independiente (Entre Ríos) 2-7 Concepción PC (San Juan).
    • Atlético Argentino (San Juan) 2-3 HC Huarpes (San Juan).
    • UVT (San Juan) 7-2 Maipú Giol (Mendoza).
    • Atlético Social (San Juan) 1-2 Deportivo Aberastain (San Juan).
    • Sinticado E.C. (San Juan) 0-5 Unión Deportiva Bancaria (San Juan).

    Cómo continúa el campeonato este martes

    La actividad continuará este martes 11 de agosto desde las 10, con nuevos encuentros de la etapa clasificatoria.

    A las 10 Andes Talleres y CA Independiente de Entre Ríos. Luego, a las 11.30, HC Huarpes jugará ante Maipú Giol.

    La programación continuará a las 13 con Godoy Cruz-Deportivo Aberastain; a las 14.30 se medirán Unión Deportiva Bancaria y Ciudad de Buenos Aires; y a las 16, Atlético Argentino y UVT.

    A las 17 se disputará el encuentro entre Sinticado E.C. y CD IMPA, mientras que a las 19 Atlético Social San Juan jugará ante GEBA.

    Además, está previsto el acto inaugural a las 20.30. El cierre de la jornada será a las 21.30 con el partido entre C. Valenciano y Concepción PC.

    La competencia continuará durante toda la semana en La Superiora, donde se definirán los equipos que avanzarán en el Campeonato Argentino Senior Femenino 2026.

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