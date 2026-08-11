Campeonato Argentino de hockey femenino: los resultados de la primera jornada y la actividad de este martes

San Juan es escenario esta semana del Campeonato Argentino Senior Femenino 2026 de hockey sobre patine s organizado por la Confederación Argentina de Patin a través del Comité Nacional Técnico HSP-CAP. La competencia comenzó el lunes y se extenderá hasta el sábado 15 en el estadio La Superiora, con participación de equipos de San Juan, Mendoza, Buenos Aires y Entre Ríos.

Copa Sudamericana: desde el arranque, Boca Juniors pierde 1-0 ante Recoleta por la ida de los octavos

Con entrada gratuita y más de 80 expositores, llega una nueva edición del Campeonato Argentino del Alfajor

El torneo tiene como anfitrión a Social San Juan y reúne a representantes de diferentes clubes del país , distribuidos en cuatro zonas de competencia.

La jornada inaugural tuvo ocho partidos correspondientes a la fase clasificatoria. Entre los resultados destacados, Concepción PC de San Juan venció 7-2 a CA Independiente de Fernández, mientras que HC Huarpes superó 3-2 a Atlético Argentino de San Juan.

También hubo victorias sanjuaninas de UVT, que derrotó 7-2 a Maipú Giol, y de Unión Deportiva Bancaria, que goleó 5-0 a Sinticado E.C.

La actividad continuará este martes 11 de agosto desde las 10, con nuevos encuentros de la etapa clasificatoria.

A las 10 Andes Talleres y CA Independiente de Entre Ríos. Luego, a las 11.30, HC Huarpes jugará ante Maipú Giol.

La programación continuará a las 13 con Godoy Cruz-Deportivo Aberastain; a las 14.30 se medirán Unión Deportiva Bancaria y Ciudad de Buenos Aires; y a las 16, Atlético Argentino y UVT.

A las 17 se disputará el encuentro entre Sinticado E.C. y CD IMPA, mientras que a las 19 Atlético Social San Juan jugará ante GEBA.

Además, está previsto el acto inaugural a las 20.30. El cierre de la jornada será a las 21.30 con el partido entre C. Valenciano y Concepción PC.

La competencia continuará durante toda la semana en La Superiora, donde se definirán los equipos que avanzarán en el Campeonato Argentino Senior Femenino 2026.