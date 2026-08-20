Copa Sudamericana 2026: Tigre no pudo con Montevideo City Torque y cayó en octavos de final

Tigre no tuvo la gran noche que necesitaba para remontar el resultado global y perdió por 2-1 con Montevideo City Torque, y 3-1 en el global, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas , para el conjunto uruguayo marcó un doblete el delantero Salomón Rodríguez, en 39 minutos del primer tiempo y el tercer minuto de descuento de la primera mitad, mientras que para la visita había igualado el defensor Valentín Moreno, a los 40 minutos.

El equipo argentino sufrió una expulsión inexplicable en tiempo de descuento de la primera etapa, por medio del violento codazo que Nahuel Banegas le dio a un rival dentro de su propia área, que generó una roja y un penal.

La derrota deja en el camino al conjunto dirigido por Diego Dabove, mientras que el conjunto uruguayo, que hizo de local en el estadio Centenario esperará por el ganador entre Botafogo de Brasil y Cienciano de Perú para conocer a su rival de cuartos de final.

La primera llegada del partido fue de Tigre, a los ocho minutos del primer tiempo, cuando el extremo Santiago López recibió por izquierda, se cerró y sacó un remate bajo al primer palo, detenido por el arquero Franco Torgnascioli.

Solo dos minutos después llegaba el tanto de la ventaja del equipo argentino, por medio del defensor Joaquín Laso, aunque el central se encontraba en posición adelantada.

A los 27 minutos, el volante Jabes Saralegui cargó el área para quedarse con un rebote, que controló con el pecho y luego remató de volea, pero su tiro salió por encima del travesaño.

En 34 minutos, el delantero Mauro Méndez recibió una pelota filtrada y cruzó un derechazo de primera, que se fue muy cerca del poste derecho de Torgnascioli.

Cuatro minutos después, un centro desde la derecha habilitó el remate de tijera del atacante Ignacio Russo, que le entregó la pelota en las manos a Torgnascioli.

A los 39 minutos, en su primera llegada de peligro, un pase largo y posterior centro desde la derecha le llegó al delantero Salomón Rodríguez, que quedó mano a mano con el arquero Felipe Zenobio y lo venció con un disparo contra su poste izquierdo.

Solo pasó un minuto para que Tigre consiga la igualdad, con un pase largo que fue controlado por el atacante Mauro Méndez, que aguantó la pelota de espaldas al arco y dentro del área, para luego asistir el remate de primera del defensor Valentín Moreno.

En el primer minuto de descuento del primer tiempo, un codazo inexplicable del lateral Nahuel Banegas dentro de su propia área generó un penal en contra del equipo argentino y la expulsión del marcador de punta.

En el tercer minuto de descuento, Salomón Rodríguez metió un zurdazo bajo para poner el 2-1, de penal.

El complemento no tuvo acercamientos de riesgo hasta los 28 minutos, con un disparo desde afuera del área del volante Gonzalo Montes, que Zenobio pudo despejar sobre su poste derecho.

Dos minutos después, el mediocampista Esteban Obregón remató de volea desde afuera del área, con un tiro que tomó efecto hacia afuera y se fue alejando del palo izquierdo de Zenobio, hasta irse ancho.

En el segundo minuto de descuento, el volante Santiago González sacó un remate rápido desde afuera del área que buscaba el primer palo de Torgnascioli, aunque el guardameta controló el disparo.