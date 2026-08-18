Cuándo y contra quién jugará Boca en Cuartos de la Sudamericana ¿puede haber Superclásico en semifinales?

Boca Juniors cumplió con autoridad y se metió entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena goleó 4-0 a Deportivo Recoleta en Asunción y selló un contundente 7-1 en el resultado global. Ahora, el Xeneize espera por el ganador de San Pablo y Bolívar, que definirán al próximo rival en los cuartos de final.

Arruabarrena, tras el triunfo de Boca ante Recoleta: "Nos tenemos que acostumbrar a ganar"

Boca goleó y brilló en Paraguay ante Recoleta y avanzó a los Cuartos de final la Copa Sudamericana

La serie entre el conjunto brasileño y el boliviano comenzó el pasado 12 de agosto en el estadio Hernando Siles de La Paz. El encuentro terminó 1-1: Robert Arboleda puso en ventaja al Tricolor, mientras que Carlos Melgar igualó para Bolívar con un potente remate desde afuera del área.

La revancha se disputa en el estadio Morumbí, con la serie abierta y la definición por penales como posibilidad en caso de que San Pablo y Bolívar vuelvan a igualar.

El ganador se enfrentará a Boca en los cuartos de final, cuya ida está prevista para la semana del 8 al 10 de septiembre, mientras que la vuelta se jugaría entre el 15 y el 17 de septiembre.

La localía también dependerá del rival. Si Bolívar consigue avanzar, Boca disputará el primer partido en la altura de La Paz y definirá la serie en la Bombonera. En cambio, si clasifica San Pablo, el Xeneize será local en la ida y jugará la revancha en Brasil.

Dos rivales con características muy diferentes

San Pablo aparece como uno de los posibles adversarios de mayor peso. El equipo dirigido por Dorival Júnior cuenta con jugadores experimentados como Jonathan Calleri y Lucas Moura. Durante la fase de grupos sumó 12 puntos en seis partidos y terminó invicto.

En el arco se destaca Rafael, de 37 años, mientras que Pablo Maia es uno de los nombres importantes en la mitad de la cancha.

Bolívar, en tanto, representa uno de los desafíos más particulares por la altura de La Paz. El conjunto boliviano tiene entre sus principales referentes ofensivos al uruguayo Martín Cauteruccio, de 39 años, y al colombiano Dairon Asprilla.

El equipo boliviano llegó a los octavos de final después de eliminar a Grêmio con un global de 4-2.

¿Puede haber Superclásico en semifinales?

El cuadro de la Copa Sudamericana también dejó abierta una posibilidad que entusiasma a los hinchas: Boca y River podrían enfrentarse en las semifinales.

Ambos quedaron ubicados en la misma mitad del cuadro. Para que se concrete un nuevo Superclásico internacional, primero el Xeneize deberá superar los cuartos de final y el Millonario tendrá que hacer lo propio frente a Independiente Santa Fe.

Antes de volver a enfocarse en la competencia continental, Boca tendrá otro compromiso importante en el ámbito local: el próximo domingo visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda, por la sexta fecha del Torneo Clausura.