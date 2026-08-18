    • 18 de agosto de 2026 - 18:28

    Boca goleó y brilló en Paraguay ante Recoleta y avanzó a los Cuartos de final la Copa Sudamericana

    El Xeneize tuvo una gran actuación en el Defensores del Chaco para llevarse la historia con los tantos de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca Juniors paseó a Recoleta en Paraguay con una contundente goleada 4-0 en el estadio Defensores del Chaco y, con un global de 7-1 en los 180 minutos de la serie, avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que espera por Sao Paulo de Brasil o Bolívar de Bolivia.

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    El primer tiempo tuvo a Álvaro Montero como uno de los protagonistas principales porque el arquero del Xeneize se mostró seguro para contenerle un mano a mano a Ronal Domínguez en la única llegada del anfitrión, que volvió a sufrir en la última línea. El guardameta Nelson Ferreira tuvo mucho trabajo hasta que la visita rompió la paridad a los 29 minutos gracias a un cabezazo de Santiago Ascacíbar. Ese gol comenzó a sellar la eliminatoria después de que el plantel de Rodolfo Arruabarrena se había llevado la ida por 3-1 en Buenos Aires.

    A falta de pocos segundos para el cierre de la etapa, Sebastián Villa convirtió su primer gol desde su vuelta a la institución y tuvo un gesto con los hinchas que no pasó desapercibido: se señaló el escudo y les pidió perdón a los hinchas.

    A los seis minutos del segundo tiempo, Miguel Merentiel dejó a Nicolás Marotta en el piso con un enganche en el área y definió por encima de Ferreira para el 3-0 en Asunción. El Vasco se dio el lujo de darle minutos al debutante Enner Valencia, una de las caras nuevas de este mercado de pases. Y sobre el final, Alan Velasco selló el 4-0 con una linda definición.

    Ahora, Boca Juniors podrá enfocarse en el plano doméstico antes de regresar a la arena continental. Volverá a jugar este domingo desde las 21:30 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda por la sexta fecha del Torneo Clausura y afrontará los cuartos de la Sudamericana recién entre 8 y el 17 de septiembre.

    Síntesis Recoleta 0 vs Boca 4 (global 1-7)

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