Arruabarrena, tras el triunfo de Boca ante Recoleta: "Nos tenemos que acostumbrar a ganar"

Boca dio un paso importante en los octavos de final de la Copa Sudamericana al vencer 3-1 a Recoleta de Paraguay en la Bombonera. Después del partido, Rodolfo Arruabarrena realizó un análisis autocrítico del rendimiento del equipo y reconoció que el resultado pudo haber sido todavía más amplio.

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“Me hubiese gustado terminar con algún gol más. Empezamos bien por el fervor de la gente, estuvimos muy acelerados. Ellos convirtieron el gol con mucha fortuna. Después fuimos para adelante”, explicó el entrenador en conferencia de prensa. “Me hubiese gustado terminar con algún gol más. Empezamos bien por el fervor de la gente, estuvimos muy acelerados. Ellos convirtieron el gol con mucha fortuna. Después fuimos para adelante”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

El técnico consideró que el estilo ofensivo que intenta imponer en Boca implica ciertos riesgos. “Somos un equipo que está tratando de generar situaciones y eso nos provoca dejar espacios. Es un riesgo a asumir”, señaló.

El entrenador destacó que la expulsión de un jugador de Recoleta durante el primer tiempo permitió que Boca tuviera mayor control del partido. Para el complemento, pidió tranquilidad a sus futbolistas para aprovechar los espacios y generar más ocasiones.

“La expulsión del primer tiempo nos ayudó a tener un poco más de control. En el segundo tiempo les pedí paciencia. Tuvimos muchas chances. Felicito a los jugadores”, sostuvo. “La expulsión del primer tiempo nos ayudó a tener un poco más de control. En el segundo tiempo les pedí paciencia. Tuvimos muchas chances. Felicito a los jugadores”, sostuvo.

Arruabarrena también remarcó que uno de sus principales objetivos es que los hinchas se sientan identificados con la propuesta del equipo.

“Me interesa que la gente se identifique con el equipo. Hoy sentía que chances íbamos a tener y que ellos nos podían complicar de contra. Es lo que proponemos”, afirmó. “Me interesa que la gente se identifique con el equipo. Hoy sentía que chances íbamos a tener y que ellos nos podían complicar de contra. Es lo que proponemos”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que Boca todavía debe corregir cuestiones defensivas y alcanzar un mayor equilibrio. “Hay algunos errores individuales. Nos tenemos que acostumbrar a ganar”, admitió.

Sobre el cambio de esquema durante el encuentro, explicó que estuvo relacionado con la superioridad numérica: “Fue porque ellos tenían un hombre menos y tenemos que arriesgar. Jugamos de local y la hinchada nos lleva a eso. Me gustaría tener más paciencia”.

Boca ya piensa en Platense y en la revancha ante Recoleta

Luego de la victoria internacional, Boca deberá cambiar rápidamente el foco y prepararse para el próximo compromiso. Arruabarrena anticipó que podría realizar modificaciones en el equipo.

“Seguro haremos alguna rotación. No sé. Todos quieren entrar. Vamos a ir viendo qué es lo mejor”, señaló al referirse al encuentro frente a Platense, dirigido por Martín Palermo. “Seguro haremos alguna rotación. No sé. Todos quieren entrar. Vamos a ir viendo qué es lo mejor”, señaló al referirse al encuentro frente a Platense, dirigido por Martín Palermo.

La serie de octavos de final de la Copa Sudamericana, en tanto, tendrá su definición el martes 18 de agosto desde las 19, cuando Boca visite a Recoleta en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

El conjunto argentino llegará con una ventaja de dos goles y buscará sellar su clasificación a los cuartos de final. El ganador de esta llave se enfrentará con el vencedor del cruce entre San Pablo y Bolívar.