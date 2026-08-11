Boca reaccionó a tiempo y venció 3-1 a Recoleta por la Copa Sudamericana

El Xeneize comenzó perdiendo en Parque Patricios, pero lo dio vuelta con goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores. La revancha será el martes en Paraguay.

Boca Juniors dio una muestra de carácter para ganarle 3-1 a Recoleta en la cancha de Huracán por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La revancha se jugará el próximo martes desde las 19 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.

El primer tiempo registró un sinfín de llegadas para el Xeneize, que se encargó de generar peligro en las inmediaciones del arco defendido por Nelson Ferreira, pero su ineficacia, un palo y dos travesaños se encargaron de complicar un trámite, que inició torcido por el gol de Pedro Ríos a los cinco minutos de juego.

La expulsión de Wilfrido Báez por un codazo a Leonel Flores en el cierre del primer tiempo obligó a la visita a reacomodarse para la segunda parte, pero el entrenador local Rodolfo Arruabarrena respondió con una modificación que cambió el partido: el ingreso de Sebastián Villa por Lautaro Blanco. En dos minutos, el extremo colombiano asistió a Santiago Ascacíbar y Milton Delgado para revertir la historia desde los 50′.

La necesidad por ampliar la diferencia e ir a Paraguay con una mayor cuota de tranquilidad empujó al elenco de la Ribera para ir por más en Parque Patricios, y así llegó un tremendo golazo de Leonel Flores a los 61′.

Más tarde, la expulsión de Dairon Mosquera por doble amonestación tras derribar a Flores (una de las figuras de la cancha) dejó con nueve jugadores al cuadro de Asunción e inclinó la balanza de manera definitiva para el dueño de casa, que estuvo cerca de marcar el cuarto, pero el travesaño le negó el gol a Leandro Lozano y le anularon un tanto a Miguel Merentiel por un correcto fuera de juego de la Bestia.