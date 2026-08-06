Mercado de pases al rojo vivo: los cinco grandes ya sumaron 25 refuerzos y River lidera con nueve.

El mercado de pases del fútbol argentino entró en su etapa más intensa y los denominados cinco grandes ya incorporaron o tienen encaminados a 25 futbolistas para disputar el Torneo Clausura y las competencias decisivas del segundo semestre.

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River fue el club que más fuerte apostó , con nueve caras nuevas y una combinación de campeones del mundo, regresos de antiguos goleadores y jóvenes de enorme proyección. San Lorenzo aparece segundo con cinco incorporaciones, mientras que Boca y Racing sumaron cuatro cada uno e Independiente completó tres llegadas.

El listado contempla tanto operaciones oficializadas como acuerdos que atraviesan sus últimas instancias administrativas, revisiones médicas o firmas de contrato.

El Millonario protagonizó una renovación de alto impacto y reunió nombres con extensa experiencia internacional. Entre los recién llegados aparecen Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré, Giovanni González, Lucas Beltrán y Ángel Correa .

A ellos se sumaron Tobías Andrada , una de las principales promesas juveniles del fútbol argentino, y el lateral Francisco Ortega . La gran apuesta final es Thiago Almada , cuya operación fue acordada con Atlético de Madrid por una cifra de 20 millones de euros y se convertiría en el refuerzo más caro de la historia del club y del fútbol argentino.

Los nueve nombres de River son:

Nicolás Otamendi.

Mauro Arambarri.

Rafael Santos Borré.

Giovanni González.

Lucas Beltrán.

Ángel Correa.

Tobías Andrada.

Francisco Ortega.

Thiago Almada.

El Millonario no solo fue el que más jugadores incorporó, sino también el que reunió los apellidos de mayor recorrido internacional. Otamendi, Correa y Almada fueron campeones del mundo con la Selección argentina, mientras que Borré y Beltrán regresaron después de anteriores etapas en el club.

Boca sumó jerarquía en el arco y el ataque

Boca incorporó al lateral Leandro Lozano, al arquero colombiano Álvaro Montero y concretó el regreso de Sebastián Villa, quien venía de jugar en Independiente Rivadavia.

El cuarto nombre es Enner Valencia, delantero histórico de la selección ecuatoriana que llega con el pase en su poder. La operación se encontraba encaminada y su incorporación dependía de completar la revisión médica y la firma del contrato.

Los cuatro refuerzos de Boca son:

Leandro Lozano.

Álvaro Montero.

Sebastián Villa.

Enner Valencia.

La llegada del atacante ecuatoriano agrega experiencia, potencia y presencia en el área a un plantel que necesitaba ampliar sus alternativas ofensivas.

Racing reforzó todas sus líneas

Racing también aprovechó el mercado para cubrir diferentes sectores del equipo. La Academia incorporó a Ulises Ortegoza para el mediocampo, al lateral uruguayo Alfonso Espino y a Matías Kranevitter, quien regresó al fútbol argentino tras su paso por Turquía.

En ataque llegó Lautaro Díaz, delantero procedente de Cruzeiro. De esta manera, la Academia sumó variantes en defensa, recuperación y ofensiva.

Los cuatro refuerzos de Racing son:

Ulises Ortegoza.

Alfonso Espino.

Matías Kranevitter.

Lautaro Díaz.

Independiente apostó por tres nombres importantes

Independiente concretó el regreso de Maximiliano Meza, quien volvió al club después de sus experiencias en México y River. Además, sumó al arquero uruguayo Santiago Mele y al extremo Imanol Machuca.

Los tres refuerzos del Rojo son:

Maximiliano Meza.

Santiago Mele.

Imanol Machuca.

La dirigencia buscó fortalecer el arco, sumar desequilibrio por las bandas y recuperar a un futbolista identificado con la institución como Meza.

San Lorenzo incorporó cinco jugadores

Pese a sus dificultades económicas e institucionales, San Lorenzo consiguió reforzar diferentes posiciones. El Ciclón incorporó a Juan Pablo Álvarez, Emiliano Amor, Gustavo Del Prete, Danilo Arboleda y Martín Río.

Los cinco refuerzos son:

Juan Pablo Álvarez.

Emiliano Amor.

Gustavo Del Prete.

Danilo Arboleda.

Martín Río.

Las incorporaciones le permiten sumar dos defensores centrales, variantes para el mediocampo y nuevas alternativas ofensivas.

River fue el club que más incorporó, seguido por San Lorenzo, Boca, Racing e Independiente.

Cómo quedó el ranking de incorporaciones

Hasta el momento, la cantidad de llegadas se distribuye de la siguiente manera:

River: nueve refuerzos.

nueve refuerzos. San Lorenzo: cinco.

cinco. Boca: cuatro.

cuatro. Racing: cuatro.

cuatro. Independiente: tres.

En total, los cinco grandes movilizaron 25 incorporaciones y transformaron por completo el panorama para la segunda mitad del año. River fue el gran protagonista por cantidad y jerarquía, aunque Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo también sumaron nombres capaces de modificar sus equipos titulares.

Con el mercado todavía abierto y algunas operaciones en proceso de formalización, el número podría aumentar antes del cierre definitivo del libro de pases.