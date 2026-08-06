El gesto inolvidable de Facundo Campazzo: se metió a jugar un picado en una plaza y el video se volvió viral

En medio de sus vacaciones, el base del Real Madrid demostró su talento con los chicos, que no podían creer a quién estaban defendiendo.

Facundo Campazzo volvió a demostrar que es un verdadero ídolo, ya que durante sus vacaciones en Córdoba sorprendió a un grupo de chicos que estaban jugando al básquet en una plaza y se sumó al picado callejero.

El gesto quedó registrado en videos que no tardaron en hacerse virales en las redes sociales. En las imágenes se puede ver al crack del Real Madrid vestido con jeans, zapatillas urbanas y ropa de salir, un detalle que no fue impedimento para que ingresara al terreno de juego y tirara magia durante varios minutos.

Lo que prometía ser una tarde habitual entre amigos en una plaza cordobesa se transformó en una anécdota imborrable: de un segundo a otro, los chicos pasaron de jugar un partido informal a tener que marcar a una de las máximas figuras del básquet de Europa y exjugador de la NBA.

El video viral de Facundo Campazzo jugando un picado en una plaza de Córdoba



El base del Real Madrid está de vacaciones en su provincia natal.



¡Sin previo aviso, se sumó a un partido en una plaza con gente que jugaba! pic.twitter.com/IjlTxRAgan — Filo.news (@filonewsOK) August 6, 2026 Lejos de tomárselo como una mera exhibición para la foto, el cordobés de 35 años jugó con la naturalidad e intensidad que lo caracterizan. Pidió la pelota, organizó el juego y compartió risas con los presentes, que no salían de su asombro al compartir cancha con su ídolo.

El base se encuentra en Córdoba en la previa de “La Crossover”, el show deportivo y de entretenimiento que encabezará los días 8 y 9 de agosto en el emblemático Polideportivo Carlos Cerutti.