Boca ya tiene fecha y hora para jugar las semifinales ante Vasco da Gama

Boca ya conoce cuándo jugará ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. La Conmebol oficializó este lunes las fechas y horarios de una serie que comenzará en La Bombonera y se definirá en Brasil, con un lugar en la final de Barranquilla en juego.
El partido de ida se disputará el martes 13 de octubre a las 21.30, con Boca como local. La revancha será exactamente una semana después, el martes 20 de octubre también a las 21.30, aunque todavía resta conocer en qué estadio de Río de Janeiro recibirá Vasco da Gama al Xeneize.
Cuándo juega Boca ante Vasco da Gama
- Ida: Boca vs. Vasco da Gama, martes 13 de octubre a las 21.30, en La Bombonera.
- Vuelta: Vasco da Gama vs. Boca, martes 20 de octubre a las 21.30, en Brasil.
La sede de la revancha todavía está pendiente de confirmación porque el São Januário, estadio habitual de Vasco da Gama, no alcanza la capacidad mínima de 30.000 espectadores exigida por la Conmebol para esta instancia. El club brasileño analiza alternativas como el Maracaná o el Engenhão, aunque su intención es mantener el encuentro en Río de Janeiro.
Cómo llegaron a semifinales
Boca consiguió la clasificación después de eliminar a San Pablo en cuartos de final. El equipo argentino ganó 1-0 en La Bombonera y luego igualó 1-1 en el Morumbí, resultado que le permitió sostener la ventaja y avanzar con un global de 2-1.
Vasco da Gama, por su parte, dejó en el camino a Independiente Santa Fe. Luego del empate 0-0 en Colombia, se impuso 2-0 en Brasil y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo.
El otro cruce de semifinales será entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, mientras que la final está programada para el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.
Boca es el único equipo argentino que continúa en competencia y buscará regresar a una final de Copa Sudamericana en una serie que tendrá su primer capítulo en La Bombonera y se resolverá siete días más tarde en territorio brasileño.