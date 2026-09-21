Boca ya tiene fecha y hora para jugar las semifinales ante Vasco da Gama

La Conmebol confirmó el cronograma de la serie por la Copa Sudamericana. La ida será en La Bombonera y la revancha se disputará una semana después en Brasil.

Boca ya conoce las fechas y horarios de la serie ante Vasco da Gama por un lugar en la final de la Copa Sudamericana.

Boca ya conoce cuándo jugará ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. La Conmebol oficializó este lunes las fechas y horarios de una serie que comenzará en La Bombonera y se definirá en Brasil, con un lugar en la final de Barranquilla en juego.

El partido de ida se disputará el martes 13 de octubre a las 21.30, con Boca como local. La revancha será exactamente una semana después, el martes 20 de octubre también a las 21.30, aunque todavía resta conocer en qué estadio de Río de Janeiro recibirá Vasco da Gama al Xeneize.

Cuándo juega Boca ante Vasco da Gama Ida: Boca vs. Vasco da Gama, martes 13 de octubre a las 21.30, en La Bombonera.

Boca vs. Vasco da Gama, martes 13 de octubre a las 21.30, en La Bombonera. Vuelta: Vasco da Gama vs. Boca, martes 20 de octubre a las 21.30, en Brasil. La sede de la revancha todavía está pendiente de confirmación porque el São Januário, estadio habitual de Vasco da Gama, no alcanza la capacidad mínima de 30.000 espectadores exigida por la Conmebol para esta instancia. El club brasileño analiza alternativas como el Maracaná o el Engenhão, aunque su intención es mantener el encuentro en Río de Janeiro.

Cómo llegaron a semifinales Boca consiguió la clasificación después de eliminar a San Pablo en cuartos de final. El equipo argentino ganó 1-0 en La Bombonera y luego igualó 1-1 en el Morumbí, resultado que le permitió sostener la ventaja y avanzar con un global de 2-1.

Vasco da Gama, por su parte, dejó en el camino a Independiente Santa Fe. Luego del empate 0-0 en Colombia, se impuso 2-0 en Brasil y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo.