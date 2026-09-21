Tagliafico empezó a despedirse de la Selección: "Estoy en la última etapa"

Nicolás Tagliafico dejó una de esas frases que suenan a despedida. A sus 34 años y después de haber sido parte central del ciclo más exitoso de la Selección Argentina en décadas, el lateral reconoció que está atravesando la etapa final de su recorrido con la Albiceleste y que intenta disfrutar cada convocatoria como si pudiera ser una de las últimas.

“ Estoy en la última etapa, tratando de disfrutar al máximo posible porque nunca se sabe cuándo se termina ”, afirmó este lunes al arribar al país para sumarse a una nueva convocatoria del equipo de Lionel Scaloni. La declaración volvió a instalar la posibilidad de que su ciclo con la Selección esté cerca de cerrarse, aunque todavía no anunció una fecha concreta para dejar de vestir la camiseta argentina.

Tagliafico ya había dado señales en los últimos meses sobre su futuro. Después del Mundial 2026 sostuvo en distintas apariciones públicas que probablemente había disputado su última Copa del Mundo y planteó la necesidad de que comiencen a aparecer nuevos nombres en su posición. “Ya tiene que haber recambio, van a venir jugadores nuevos”, había señalado.

Su nueva declaración, sin embargo, fue todavía más explícita respecto del momento que atraviesa. Sin confirmar un retiro inmediato, el defensor dejó claro que observa cada concentración desde otra perspectiva, consciente de que el final de su ciclo está cada vez más cerca.

La sensación se vuelve todavía más fuerte en un momento particular para la Selección. Lionel Messi tendrá su despedida con la camiseta argentina el próximo 6 de octubre ante Benín en el Monumental , y Tagliafico reconoció que el adiós del capitán también obliga al grupo a asumir que una generación histórica comienza lentamente a cerrar su etapa.

“Va a ser duro, pero hay que asimilarlo”

Consultado justamente por la despedida de Messi, Tagliafico admitió que será un momento difícil para todo el plantel. “Es duro siempre cuando pasan estas cosas, pero también hay que saber que esta es la realidad y tarde o temprano iba a pasar”, sostuvo.

El lateral también destacó la dimensión que tuvo Messi durante dos décadas en la Selección y pidió que el equipo pueda sostener su competitividad después de su salida. “Pasaron 20 años con el mejor jugador. Va a ser duro, pero hay que asimilarlo”, expresó, antes de remarcar que la Selección deberá continuar trabajando para mantenerse en los primeros planos.

Tagliafico fue uno de los nombres constantes durante el ciclo de Scaloni y formó parte de la generación que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y volvió a alcanzar la final mundialista en 2026. Ahora, con varios referentes entrando en la última parte de sus carreras internacionales, sus palabras vuelven a abrir una pregunta inevitable sobre cuánto tiempo más permanecerá dentro del seleccionado.

Por ahora, no hubo anuncio formal ni fecha de despedida. Pero esta vez Tagliafico eligió palabras que dejaron poco lugar a dudas sobre cómo vive su presente: sabe que el final se acerca y quiere disfrutar cada partido que le quede con la camiseta argentina.