Unión y Desamparados igualaban 1-1 cuando se suspendió el partido por un corte de luz

El encuentro por los octavos de final del Torneo Regional Amateur se disputaba en Villa Krause, pero debió detenerse a los 29 minutos del primer tiempo por falta de energía eléctrica.

Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados empataban 1-1 este domingo por los octavos de final del Torneo Regional Amateur, cuando el partido debió ser suspendido debido a un corte de energía eléctrica en la cancha de Villa Krause, en Rawson.

El encuentro apenas había alcanzado los 29 minutos del primer tiempo cuando se produjo la interrupción. Hasta ese momento, ambos equipos habían conseguido marcar en un partido que tenía como premio avanzar en la competencia regional.

Goria había puesto en ventaja a Desamparados, mientras que Donoso marcó el empate para Unión de Villa Krause. El árbitro aseguró que esperará un tiempo prudencial para poder reiniciarlo, de lo contrario deberá reprogramarse el encuentro.