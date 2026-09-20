Arruabarrena elogió a Boca tras el triunfo ante San Lorenzo: "Fue un partido completo"

Boca consiguió una importante victoria por 2-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha del Torneo Clausura, y Rodolfo Arruabarrena se mostró conforme con la actuación de sus dirigidos. Leandro Lozano y Miguel Merentiel marcaron los goles del triunfo.

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Boca le ganó 2-0 a San Lorenzo bajo la lluvia y se quedó con un triunfazo en el Nuevo Gasómetro

Después del encuentro, el entrenador destacó el funcionamiento colectivo y consideró que sus futbolistas completaron una actuación sólida frente a un rival que disputó buena parte del partido con un jugador menos. “Hicieron un partido completo en todos los órdenes” , sostuvo Arruabarrena, quien además remarcó que el equipo atraviesa un buen momento y que los hinchas comienzan a sentirse identificados con su propuesta.

La expulsión de Manuel Insaurralde a los 30 minutos del primer tiempo , por una infracción sobre Santiago Ascacíbar, modificó el desarrollo del clásico. Para Arruabarrena, jugar con superioridad numérica permitió que Boca tuviera mayor control del partido.

El DT también resaltó la paciencia que tuvo Boca durante el complemento. El Xeneize manejó la pelota y esperó el momento indicado para golpear: Lozano abrió el marcador y Merentiel amplió la diferencia , luego de una jugada que terminó con asistencia de Lautaro Blanco.

Arruabarrena, además, se refirió al desgaste de sus futbolistas por la seguidilla de partidos y explicó que administrará las cargas de acuerdo con cada encuentro. “Necesito de todos y hoy en día tengo más opciones” , señaló, al tiempo que valoró que el plantel contará con algunos días de descanso.

El elogio de Arruabarrena a Paredes

Uno de los nombres destacados por el entrenador fue Leandro Paredes, capitán de Boca. Arruabarrena resaltó su influencia dentro de la cancha y contó que durante el partido consultó al mediocampista sobre la posibilidad de reemplazarlo, pero el jugador indicó que podía continuar.

“Es nuestro capitán y el ejemplo para muchos chicos”, señaló el DT, quien consideró que estos días de descanso serán importantes para que el futbolista pueda recuperarse del esfuerzo acumulado.

El mensaje de Arruabarrena para los hinchas de Boca

Pese al buen presente, el entrenador pidió cautela y evitó alimentar expectativas desmedidas. “Hay que estar tranquilos”, planteó, al recordar que el equipo todavía no consiguió ningún título y que la temporada continúa con varios objetivos por delante.

Boca viene de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana tras eliminar a San Pablo y ahora sumó una victoria importante en el Torneo Clausura. Arruabarrena remarcó que el equipo deberá continuar compitiendo en todos los frentes, sin perder de vista que todavía queda mucho camino por recorrer.