Boca Juniors avanzó a semifinales de la Copa Sudamericana: igualó ante San Pablo en Brasil y clasificó

Boca sabía que no tenía margen para distraerse. Después del 1-0 conseguido en La Bombonera, el desafío era sostener la ventaja en un escenario siempre complicado como el Morumbí. Y lo consiguió. El Xeneize empató 1-1 ante San Pablo y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Álvaro Montero viajó de urgencia a Colombia y es duda para el próximo partido de Boca

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena salió a jugar el partido con la obligación de administrar la diferencia conseguida en Buenos Aires. Con los regresos de Álvaro Montero y Milton Delgado al once inicial, Boca intentó plantarse con firmeza y evitar que el conjunto brasileño pudiera tomar rápidamente el control de la serie.

Y cuando tuvo su oportunidad, golpeó. Lozano apareció para poner el 1-0 y ampliar la diferencia en el marcador global. El tanto significó un golpe importante para San Pablo, que necesitaba remontar la eliminatoria y quedó obligado a buscar dos goles para cambiar la historia.

El conjunto brasileño reaccionó casi inmediatamente y llegó a convertir lo que parecía ser el empate. Sin embargo, la acción quedó invalidada por una posición adelantada milimétrica, una de esas jugadas que mantienen al público con el corazón en la boca y que le permitieron a Boca conservar la ventaja.

Con el correr de los minutos, el partido comenzó a transformarse en una prueba de resistencia para el Xeneize. San Pablo empujó, buscó por diferentes caminos y llevó el juego cada vez más cerca del arco argentino. Boca tuvo que multiplicarse para sostener el resultado y el pasaje a la siguiente instancia.

El suspenso llegó hasta el final. Cuando parecía que Boca iba a cerrar la serie con el triunfo, Domingos Duarte apareció a un minuto del cierre para marcar el 1-1 y devolverle la incertidumbre al Morumbí.

Los minutos adicionados fueron de pura tensión. San Pablo fue por el gol que necesitaba para forzar la definición, mientras Boca resistió como pudo, aferrado a la ventaja obtenida en el primer partido.

Finalmente, el empate quedó sellado y Boca pudo respirar. El 1-1 le alcanzó para quedarse con la serie y meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.

El Xeneize sigue con vida en la triple competencia y ahora tendrá otro desafío brasileño por delante: en semifinales se enfrentará a Vasco da Gama.

Boca se metió entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana 2026 después de eliminar a San Pablo en los cuartos de final. El equipo de Rodolfo Arruabarrena ganó 1-0 en La Bombonera y cerró la serie con un 2-1 global tras haber empatado 1-1 en el estadio Morumbí.

El próximo rival del Xeneize

Ahora, el Xeneize ya conoce a su próximo rival. Será Vasco da Gama, que derrotó 2-0 a Independiente Santa Fe en Río de Janeiro y selló su clasificación después del empate sin goles en el partido de ida.

La serie entre Boca y Vasco da Gama se disputará en octubre. La ida está programada para el 13 o 14 de octubre, mientras que la revancha será el 20 o 21 de octubre. La CONMEBOL todavía debe confirmar los días y horarios exactos.

El primer partido será en La Bombonera, mientras que la definición tendrá lugar en São Januário, el estadio de Vasco da Gama. De esta manera, Boca volverá a disputar una semifinal internacional y tendrá por delante una serie de 180 minutos para buscar el pase a la final.

El equipo brasileño llegó a esta instancia después de terminar segundo en el grupo G de la Sudamericana, en el que coincidió con Olimpia, Audax Italiano y Barracas Central. Luego superó a Independiente Medellín y volvió a enfrentar al conjunto paraguayo en las primeras etapas eliminatorias.

En los cuartos de final igualó 0-0 ante Santa Fe en Colombia y se impuso 2-0 en la vuelta como local, con goles de Bruno Duarte y David.

Las semifinales serán el último paso antes de la definición del torneo. La final de la Copa Sudamericana 2026 está prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.