Copa Sudamericana: Boca le ganó a San Pablo 1-0 con gol de Merentiel por los cuartos de final

Boca Juniors dio un paso de enorme valor en sus aspiraciones continentales al imponerse por 1-0 ante San Pablo en La Bombonera, en el marco del primer capítulo de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana .

Con la vuelta de Paredes, estos son los convocados en Boca para enfrentar a San Pablo por la Copa Sudamericana

En un trámite caracterizado por la paridad táctica y la fricción, la escuadra conducida por Rodolfo Arruabarrena supo hacer la diferencia a partir de la jerarquía individual y el orden defensivo para asegurar la ventaja de cara al compromiso de vuelta.

Durante la etapa inicial, el conjunto paulista asumió la iniciativa del juego a través del dominio territorial y la tenencia de la pelota , replegando a un Xeneize que apostó al bloque bajo y al despliegue rápido por las bandas. En ese marco de escasez de oportunidades claras, la figura del golero colombiano Álvaro Montero emergió con vital importancia a los 16 minutos, cuando desvió con un manotazo milagroso un cabezazo a quemarropa de Luciano a la salida de un tiro de esquina.

Por su parte, Boca intentó responder mediante apariciones esporádicas de Leandro Paredes y remates de media distancia de Lautaro Blanco, aunque se marchó al descanso sin registrar disparos entre los tres palos defendidos por Rafael.

El complemento comenzó con una postura más ambiciosa del elenco local, que encontró la apertura del marcador a los 51 minutos. Tras una combinación colectiva sobre el costado izquierdo entre Alan Velasco y Lautaro Blanco, el lateral envió un centro rasante al corazón del área donde Miguel Merentiel improvisó una destacada maniobra técnica de taco para descolocar a la defensa visitante ; si bien el arquero Rafael contuvo la primera ejecución, "La Bestia" capitalizó el rebote inmediato para establecer el 1-0 definitivo en La Bombonera.

Tras el gol de la apertura, San Pablo buscó la igualdad con envíos directos y aproximaciones de peligro, pero volvió a chocar contra la solvencia de Montero, quien sostuvo la diferencia con una atajada en dos tiempos frente a un remate cruzado de Domingos Duarte a los 61 minutos.

La recta final del partido estuvo marcada por la tensión disciplinaria: a los 75 minutos, el árbitro chileno Piero Maza mostró la tarjeta roja directa al propio Duarte por una supuesta infracción sobre Leandro Paredes, decisión que fue rectificada instantes después tras la revisión en el VAR.

El resultado dejó al equipo de la Ribera con una ventaja crucial de cara al choque decisivo que se disputará el próximo martes a partir de las 21:30 en el estadio Morumbí. Para dicho encuentro, el director técnico de San Pablo, Dorival Júnior, no podrá contar con su atacante Jonathan Calleri, quien alcanzó el límite de amonestaciones y deberá cumplir una fecha de suspensión. El ganador de esta llave se medirá en semifinales frente al vencedor del cruce entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama.