Candelaria Herrera sumó 10 puntos en el gran debut de Las Panteras en el Preolímpico de Brasil

La Selección Argentina venció a Perú por 3-1 y esta tarde enfrentará a Colombia. Las campeonas clasificarán a los Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las Panteras debutaron este martes en el Sudamericano 2026 de vóley en Brasil con una contundente victoria ante Perú por 3-1, con parciales 20-25, 25-15, 25-18 y 26-24. La sanjuanina Candelaria Herrera anotó 10 puntos. Las campeonas clasificarán a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028 y el segundo partido será esta tarde ante Colombia a las 17.

El partido se disputó en el reconocido estadio Maracanazinho de Rio de Janeiro, y la Selección Argentina Mayor femenina no comenzó de buena forma. El selectivo peruano sorprendió en base a una buena defensa y ganó el primer parcial. Argentina reaccionó a tiempo y desde el segundo set impuso su jerarquía en todas las facetas del juego. La Albiceleste logró dar vuelta el marcador con mayor facilidad. El cuarto fue el más parejo de todos, a tal punto que las argentinas debieron esforzarse por cerrarlo antes de evitar un tie break. La capitana Bianca Cugno fue la máxima anotadora del juego con 32 puntos.

El equipo del entrenador Facundo Morando cumplió con la expectativa del debut. Las Panteras consiguieron la primera victoria, y este miércoles 9 por la tarde irán por la segunda. El rival será Colombia a las 17, y el encuentro será televisado por Fox Sports.

En el sprint final de este preolímpico, la Selección Argentina enfrentará a chilenas, venezolanas y brasileras. El plato fuerte ante las anfitrionas será el domingo 13 al mediodía. Las Panteras van por la clasificación a los Olímpicos, y también a los próximos Panamericanos en Lima 2027 y el Mundial 2027 en Canadá y Estados Unidos.