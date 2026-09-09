San Martín: Adrián Franklin será el juez para la visita a Quilmes

Se viene la fecha 29 de la Primera Nacional y en la recta final de la Fase Clasificatoria, San Martín se prepara para una salida durísima a Quilmes este sábado. AFA confirmó los jueces para esta jornada de la Zona B y el árbitro santafesino Adrián Franklin será el juez principal ante el Cervecero.
Para San Martín será la tercera ocasión de ser dirigido por Franklin que en la fecha 27 fue el árbitro del triunfo Verdinegro por 1-0 ante Atlanta en Villa Crespo. Mientras que el otro antecedente se remite a la polémica caída en Carlos Casares frente a Agropecuario por la fecha 22.
En tanto el plantel de San Martín conrtinúa con su preparación para el choque del sábado en el estadio Centenario. Las dudas pasan por las recuperaciones de Seba Jaurena, Federico Murillo y Nazareno Funez, lesionados además del reemplazo para Zuliani que fue expulsado ante Midland. Esas son las variantes que el entrenador Alejandro Schiapparelli resolverá en las prácticas de este miércoles y jueves, sabiendo que partirán en la noche a Buenos Aires.
15.30: All Boys vs San Telmo // Bryan Ferreyra
16: Ciudad de Bolívar vs Central Norte // Gastón Monsón Brizuela
Domingo 13 de septiembre
15: Los Andes vs San Miguel // Pablo Giménez
15.30: Estudiantes vs Acassuso // Daniel Zamora
15.30: Almirante Brown vs Ferro // Federico Benítez
16: Mitre (SdE) vs Chaco For Ever // Matías Billione Carpio
17: Racing de Córdoba vs Morón // Maximiliano Manduca
18: Godoy Cruz vs Colón // Fernando Echenique
Lunes 14 de septiembre
15.30: Defensores de Belgrano vs Deportivo Madryn // Gonzalo Pereira
Fecha 29 - Zona B
Viernes 11 de septiembre
22: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Tristán Suárez // Javier Delbarba
Sábado 12 de septiembre
15: Colegiales vs Chicago // Franco Acita
15: Atlanta vs Atlético Güemes (SdE) // Juan Pablo Loustau
15.30: Almagro vs Deportivo Maipú // Wenceslao Meneses
17: Quilmes vs San Martín (San Juan) // Adrián Franklin
Domingo 13 de septiembre
15.30: Patronato vs Temperley // Bruno Amiconi
16: Midland vs Chacarita // Juan Cruz Robledo
16: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Atlético Rafaela // Lucas Cavallero
18.30: San Martín (Tucumán) vs Agropecuario // Fabrizio Llobet99