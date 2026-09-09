San Martín: Adrián Franklin será el juez para la visita a Quilmes

El santafesino dirigirá por tercera vez en la temporada al Verdinegro que juega el sábado a las 17 en el estadio Centenario.

Conocido. Adrián Franklin estará a cargo del partido entre Quilmes y San Martín de este sábado.

Se viene la fecha 29 de la Primera Nacional y en la recta final de la Fase Clasificatoria, San Martín se prepara para una salida durísima a Quilmes este sábado. AFA confirmó los jueces para esta jornada de la Zona B y el árbitro santafesino Adrián Franklin será el juez principal ante el Cervecero.

Para San Martín será la tercera ocasión de ser dirigido por Franklin que en la fecha 27 fue el árbitro del triunfo Verdinegro por 1-0 ante Atlanta en Villa Crespo. Mientras que el otro antecedente se remite a la polémica caída en Carlos Casares frente a Agropecuario por la fecha 22.

En tanto el plantel de San Martín conrtinúa con su preparación para el choque del sábado en el estadio Centenario. Las dudas pasan por las recuperaciones de Seba Jaurena, Federico Murillo y Nazareno Funez, lesionados además del reemplazo para Zuliani que fue expulsado ante Midland. Esas son las variantes que el entrenador Alejandro Schiapparelli resolverá en las prácticas de este miércoles y jueves, sabiendo que partirán en la noche a Buenos Aires.

LOS ARBITROS Fecha 29 - Zona A Sábado 12 de septiembre

15.30: All Boys vs San Telmo // Bryan Ferreyra