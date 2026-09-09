    • 9 de septiembre de 2026 - 12:34

    San Martín: Adrián Franklin será el juez para la visita a Quilmes

    El santafesino dirigirá por tercera vez en la temporada al Verdinegro que juega el sábado a las 17 en el estadio Centenario.

    Conocido. Adrián Franklin estará a cargo del partido entre Quilmes y San Martín de este sábado.

    Conocido. Adrián Franklin estará a cargo del partido entre Quilmes y San Martín de este sábado.

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    Por Ariel Poblete

    Se viene la fecha 29 de la Primera Nacional y en la recta final de la Fase Clasificatoria, San Martín se prepara para una salida durísima a Quilmes este sábado. AFA confirmó los jueces para esta jornada de la Zona B y el árbitro santafesino Adrián Franklin será el juez principal ante el Cervecero.

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    Para San Martín será la tercera ocasión de ser dirigido por Franklin que en la fecha 27 fue el árbitro del triunfo Verdinegro por 1-0 ante Atlanta en Villa Crespo. Mientras que el otro antecedente se remite a la polémica caída en Carlos Casares frente a Agropecuario por la fecha 22.

    En tanto el plantel de San Martín conrtinúa con su preparación para el choque del sábado en el estadio Centenario. Las dudas pasan por las recuperaciones de Seba Jaurena, Federico Murillo y Nazareno Funez, lesionados además del reemplazo para Zuliani que fue expulsado ante Midland. Esas son las variantes que el entrenador Alejandro Schiapparelli resolverá en las prácticas de este miércoles y jueves, sabiendo que partirán en la noche a Buenos Aires.

    LOS ARBITROS

    Fecha 29 - Zona A

    Sábado 12 de septiembre

    15.30: All Boys vs San Telmo // Bryan Ferreyra

    16: Ciudad de Bolívar vs Central Norte // Gastón Monsón Brizuela

    Domingo 13 de septiembre

    15: Los Andes vs San Miguel // Pablo Giménez

    15.30: Estudiantes vs Acassuso // Daniel Zamora

    15.30: Almirante Brown vs Ferro // Federico Benítez

    16: Mitre (SdE) vs Chaco For Ever // Matías Billione Carpio

    17: Racing de Córdoba vs Morón // Maximiliano Manduca

    18: Godoy Cruz vs Colón // Fernando Echenique

    Lunes 14 de septiembre

    15.30: Defensores de Belgrano vs Deportivo Madryn // Gonzalo Pereira

    Fecha 29 - Zona B

    Viernes 11 de septiembre

    22: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Tristán Suárez // Javier Delbarba

    Sábado 12 de septiembre

    15: Colegiales vs Chicago // Franco Acita

    15: Atlanta vs Atlético Güemes (SdE) // Juan Pablo Loustau

    15.30: Almagro vs Deportivo Maipú // Wenceslao Meneses

    17: Quilmes vs San Martín (San Juan) // Adrián Franklin

    Domingo 13 de septiembre

    15.30: Patronato vs Temperley // Bruno Amiconi

    16: Midland vs Chacarita // Juan Cruz Robledo

    16: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Atlético Rafaela // Lucas Cavallero

    18.30: San Martín (Tucumán) vs Agropecuario // Fabrizio Llobet99

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