San Martín ya tiene árbitro para el choque con Midland: Carlos Córdoba

Recta final para el Atlético San Martín en la Primera Nacional. Y en la primera estación de las diez que restan para el cierre de la Fase Clasificatoria, el Verdinegro conoció el juez para el partido del domingo contra Midland en la fecha 28; será el árbitro santafesino, Carlos Córdoba, quien dirija el juego.
Córdoba no ha dirigido partido alguno del Atlético San Martín. El juez, de 44 años, es uno de los jueces principales de la liga regional de su ciudad natal. En agosto de 2026, el Colegio de Árbitros lo designó como la máxima autoridad para dirigir la finalísima del Torneo Apertura entre Colón de San Justo y La Perla del Oeste en el estadio 15 de Abril de Unión. Fuera de las canchas de fútbol, se desempeña en el área de salud como enfermero en el servicio de emergencias médicas de Santa Fe (107).
Para San Martín, se aceleran los pasos porque luego de Midland, el sábado 12 visitará a Quilmes en el estadio Centenario mientras que el miércoles 16 se pondrá al día recibiendo en San Juan a Tristán Suárez.
15.30: Defensores de Belgrano vs Racing de Córdoba // Lucas Comesaña
20: Ferro vs Mitre (SdE) // Juan Pablo Loustau
Sábado 5 de septiembre
15: San Telmo vs Los Andes // Gonzalo Pereira
17: Colón vs Morón // Javier Delbarba
Domingo 6 de septiembre
15: San Miguel vs Godoy Cruz // Maximiliano Macheroni
15.30: Acassuso vs All Boys // Joaquín Gil
16: Chaco For Ever vs Estudiantes // Pablo Giménez
16: Deportivo Madryn vs Ciudad de Bolívar // Maximiliano Manduca
17: Central Norte vs Almirante Brown // Lucas Cavallero
Zona B
Sábado 5 de septiembre
15: Tristán Suárez vs San Martín (Tucumán) // Adrián Franklin
15.30: Chacarita vs Atlanta // Sebastián Zunino
16: Temperley vs Colegiales // Fabrizio Llobet
Domingo 6 de septiembre
15: Agropecuario vs Atlético de Rafaela // Federico Benítez
15.30: San Martín (San Juan) vs Midland // Carlos Córdoba
15.30: Almagro vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy) // Felipe Viola
16: Deportivo Maipú vs Patronato // Matías Billione Carpio
17: Atlético Güemes (SdE) vs Gimnasia y Tiro (Salta) // Nahuel Viñas
Lunes 7 de septiembre
19.30: Chicago vs Quilmes // Juan Pafundi.
TORNEO PROYECCION
En Río Cuarto se cortó el paso ganador que había encontrado la Reserva de la AFA ya que el Atlético San Martín perdió con Estudiantes por 1-0 en el marco de la séptima fecha del Clausura. El Verdinegro venía de dos victorias seguidas y contra el León del Imperio volvió a perder como ya había sucedido en San Juan el pasado 1 de abril. San Martín quedó en la novena posición de su zona con 7 unidades.