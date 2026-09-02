San Martín ya tiene árbitro para el choque con Midland: Carlos Córdoba

El juez santafesino, enfermero de profesión, dirigirá por primera vez al Verdinegro este domingo a las 15.30 en el Pueblo Viejo.

Santafesino. Carlos Córdoba, quien no dirigió al Verdinegro en la temporada, será el juez del partido ante Midland.

Recta final para el Atlético San Martín en la Primera Nacional. Y en la primera estación de las diez que restan para el cierre de la Fase Clasificatoria, el Verdinegro conoció el juez para el partido del domingo contra Midland en la fecha 28; será el árbitro santafesino, Carlos Córdoba, quien dirija el juego.

Córdoba no ha dirigido partido alguno del Atlético San Martín. El juez, de 44 años, es uno de los jueces principales de la liga regional de su ciudad natal. En agosto de 2026, el Colegio de Árbitros lo designó como la máxima autoridad para dirigir la finalísima del Torneo Apertura entre Colón de San Justo y La Perla del Oeste en el estadio 15 de Abril de Unión. Fuera de las canchas de fútbol, se desempeña en el área de salud como enfermero en el servicio de emergencias médicas de Santa Fe (107).

Para San Martín, se aceleran los pasos porque luego de Midland, el sábado 12 visitará a Quilmes en el estadio Centenario mientras que el miércoles 16 se pondrá al día recibiendo en San Juan a Tristán Suárez.

LA FECHA 28 Zona A

Viernes 4 de septiembre