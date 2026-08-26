San Martín: Un triunfo clave en dos capítulos frente a Nueva Chicago

El Verdinegro completó el partido en el Pueblo Viejo y se acercó a posiciones de Reducido. Ahora visitará a Atlanta en Villa Crespo.

Con todo. Federico Murillo gana ante la marca de Rogoski. En el Pueblo Viejo, San Martín hizo lo que tenía que hacer ante Nueva Chicago. Foto: Mariano Arias.

Una victoria clave en dos capítulos. De aquel primer acto que se frustró con incidentes abierto con el gol de Sebastián Jaurena hasta el segundo acto, bajo el Viento Zonda y con resultado asegurado. Así Atlético San Martín terminó de abrochar tres puntos clave en su pelea por acercarse a la zona de Reducido, venciendo finalmente a Nueva Chicago por 1-0 en partido válido por la fecha 17 de la Primera Nacional.

Fueron dos tiempos en el Pueblo Viejo en los que San Martín fue dueño de todo, aunque en el instante final casi se lo empata Chicago con una pelota casi perdida que por milagro no entró. Pero antes, todo fue del Verdinegro de Concepción. Es que controló la pelota, manejó los tiempos y generó un par de ocasiones como para liquidarlo.

Federico Murillo y Franco Coronel tuvieron las dos ocasiones más peligrosas para el equipo sanjuanino en el primer tiempo del mini partido en Concepción. Murillo le dio por arriba desde la puerta del área, mientras que Coronel amagó de izquierda a derecha, para rematar abajo al segundo palo y obligar a la estirada de Masuero.

En el segundo tiempo, San Martín siguió siendo más que Chicago. Con la pelota en los pies de Mercado y de Seba González, controló los tiempos, generó un par de llegadas más y fue llevando la historia al final que tanto quería. Nazareno Funez tuvo una chance pero le dio de lejos y resolvió bien Masuero. Del otro lado, Díaz Robles nunca pasó sobresaltos excepto en esa pelota del final cuando quedó en el área y Simón Pérez anticipó a todos aunque se le fue apenas desviado su remate.

San Martín hizo lo que tenía que hacer. Aseguró un triunfo que se estiró en el tiempo, metió tres puntos decisivos para acomodarse en la zona de los que irán por el segundo ascenso y volvió a dar señales de una evolución colectiva que lo perfila de la mejor manera para lo que se viene que será Atlanta, en Villa Crespo. El Verdinegro quedó noveno en la Zona B a solamente un punto de Rafaela que es el último clasificado al Reducido, con un partido menos que será el que dispute ante Tristán Suárez en San Juan.