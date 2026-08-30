Con gol de Osores, San Martín ganó en Atlanta 1-0 y se metió en la parte alta de las posiciones

El Verdinegro se llevó los tres puntos en su visita a Villa Crespo y así logró hilvanar tres triunfos al hilo que lo posicionan bien de cara al sprint final del torneo.

En el momento justo. Cuando más se calienta la tabla y se necesitan puntos pesados, San Martín dio el golpe en Atlanta al que derrotó por 1-0 en el marco de la fecha 27ª de la Primera Nacional

Mauro Osores, a los 9 minutos del segundo tiempo, marcó el gol Verdinegro que hilvanó su tercera victoria consecutiva.

El primer tiempo sirvió para ver mucho mejor parado a San Martín que a su rival. Con Seba González manejando los tiempos y la pelota, el Verdinegro controló la presión de Atlanta y pasó una primera parte sin sobresaltos más allá de una jugada de Castro en el inicio que preocupó al fondo sanjuanino.

En el complemento, San Martín justificó la victoria de principio a fin. Entró lúcido y a los 9 minutos abrió el marcador con una jugada preparada en un corner que Osores enganchó de aire para vencer al arquero de Atlanta.

Desde ahí todo fue Verdinegro. González y Acosta se adueñaron de la pelota, manejaron los tiempos y desnudaron las falencias del Bohemio. Acosta tuvo en segundo tras una contra que manejó Coronel, pero Rojas salvó de milagro en el área chica. Pudo haberlo liquidado, pero no lo logró y en el tramo final del partido, San Martín eligió refugiarse contra su arco respaldando una gran tarea de Díaz Robles.