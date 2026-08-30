    • 30 de agosto de 2026 - 14:00

    Con gol de Osores, San Martín ganó en Atlanta 1-0 y se metió en la parte alta de las posiciones

    El Verdinegro se llevó los tres puntos en su visita a Villa Crespo y así logró hilvanar tres triunfos al hilo que lo posicionan bien de cara al sprint final del torneo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el momento justo. Cuando más se calienta la tabla y se necesitan puntos pesados, San Martín dio el golpe en Atlanta al que derrotó por 1-0 en el marco de la fecha 27ª de la Primera Nacional

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    Mauro Osores, a los 9 minutos del segundo tiempo, marcó el gol Verdinegro que hilvanó su tercera victoria consecutiva.

    El primer tiempo sirvió para ver mucho mejor parado a San Martín que a su rival. Con Seba González manejando los tiempos y la pelota, el Verdinegro controló la presión de Atlanta y pasó una primera parte sin sobresaltos más allá de una jugada de Castro en el inicio que preocupó al fondo sanjuanino.

    En el complemento, San Martín justificó la victoria de principio a fin. Entró lúcido y a los 9 minutos abrió el marcador con una jugada preparada en un corner que Osores enganchó de aire para vencer al arquero de Atlanta.

    Desde ahí todo fue Verdinegro. González y Acosta se adueñaron de la pelota, manejaron los tiempos y desnudaron las falencias del Bohemio. Acosta tuvo en segundo tras una contra que manejó Coronel, pero Rojas salvó de milagro en el área chica. Pudo haberlo liquidado, pero no lo logró y en el tramo final del partido, San Martín eligió refugiarse contra su arco respaldando una gran tarea de Díaz Robles.

    Llegó el tramo final y San Martín dejó muy claro que tenía todo bajo control y que los tres puntos tenían legítimo dueño.

    Tres victorias seguidas lo dejaron en la puerta del Reducido. Queda pendiente el partido con Tristán Suárez para ponerse al día. Un muy buen presente en este San Martín que encontró el paso en el momento justo de la temporada.

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