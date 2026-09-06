San Martín estiró su racha con una victoria agónica y trascendente contra Midland

El Verdinegro empezó ganando, se lo dieron vuelta, reaccionó y lo terminó ganando en el final. González, Ferreira y Alvarez los goles sanjuaninos.

Un triunfo enorme. Trasdendental y clave para acomodarse en zona de Reducido pero además con el plus del dramatismo. Así cerró San Martín la fecha 28 de la Primera Nacional venciendo por 3-2 a Midland, remontando en los últimos minutos un partido intenso, apasionante y complejo.

Un arranque ideal. A todo fútbol con presión, velocidad y situaciones. Eso marcó el comienzo del partido para el Atlético San Martín que en menos de 10' creo ocasiones como para abrir el marcador. Tuvo una Rossi, reemplazante de Funez, pero no acertó hasta que a los 11' llegó el primer gol del partido cuando Sebastián González sorprendió en posición de 9 para cabecear al gol. Era justicia porque San Martín había sido más en todos los aspectos y Midland no podía salir.

Siguió el dominio sanjuanino. Fueron 30 minutos de marcada supremacía y debió ser en ese momento que pudo liquidarlo. Rossi tuvo una clarísima de cabeza que se fue apenas desviada y luego, un remate que Leguiza le sacó al corner. Pero claro, cedió la presión y Midland se animó. El grandote Bulacio empezó a ganar las divididas y Flores tuvo el primer mano a mano con Sebastián Díaz Robles que el arquero resolvió en dos tiempos. Se acentuó el dominio Funebrero en el Pueblo Viejo y Midland terminó desperdiciando dos chances netas antes del final del primer tiempo, anticipando que el complemento sería otra historia.

Y así fue nomás. Midland movió el banco, entró con más perfil ofensivo y generó de entrada. Apuró feo a un San Martín que no tenía respuestas para contenerlo y a los 6' Matías Flores definió con enorme categoría para poner el 1-1 que abrió otro partido.

San Martín intentó y fue al frente pero claro, se desprotegió atrásy Midland lo leyó más que bien. Así, de contra y con espacios, complicó la tarde en Concepción. A los 21' el grandote Bulacio tuvo una chance neta de gol pero elevó su remate de forma increíble. San Martín quería pero no podía. Ya no había la misma lucidez, pero el Verdinegro jamás renunció a la búsqueda de la victoria. A los 27' Bulacio ganó en un corner y su cabezazo se fue apenas desviado. Era todo visitante en cada ataque y San Martín ni cerca de lo que hizo en el primer tiempo. De ganarlo y manejarlo cómodo, pasó a sufrirlo.