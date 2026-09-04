San Martín espera por Ferrocarril Midland, un equipo que es sorpresa y no te perdona

Lo dijo Osores en la semana: 'En esta recta final, todos juegan por algo'. Y en el futuro inmediato del Atlético San Martín , el próximo desafío es Ferrocarril Midland, al que recibirá este domingo en el Pueblo Viejo.

El Funebrero de Merlo marcó el inicio de la campaña de Schiapparelli cuando se dio la salida de Ariel Martos. En esa cancha de césped sintético, San Martín volvió a empezar. Fue victoria y ahora, la realidad los tiene en otro escenario.

Midland, dirigido por Joaquin Ituerria está quinto en la Zona B, con 41 puntos, a solo tres del Atlético San Martín que tiene un partido menos. En sus números, resalta el goleador Ezequiel Bulacio que tiene 5 goles y en su defensa está un conocido para los sanjuaninos: Luciano Recalde.

En sus últimos 5 partidos, Midland perdió tres, empató 1 y ganó solamente uno, que fue ante Nueva Chicago. El miércoles en el postergado perdió feo contra Colegiales y quedó dentro del Reducido pero muy cerca de los que lo persiguen, como el propio San Martín.

Una probable formación de Midland pasaría por Mauro Leguiza en el arco; Canalda, Pedro Castorani, Luciano Recalde, Pablo Casarico en la defensa; Ramiro Luna, Nicolás Violini, Jesús Camaño, Marcos Roseti en el mediocampo; Facundo Marín y Ezequiel Bulacio en el ataque.

Midland fue fundado el 28 de junio de 1914, con sede en la localidad de Libertad, partido de Merlo, provincia de Buenos Aires. El club es ampliamente conocido por su equipo de fútbol masculino, apodado como "El Funebrero.

Juega sus partidos como local en el Estadio Ciudad de Libertad, reconocido en el fútbol de ascenso por disponer de una superficie de césped sintético. Su capacidad aproximada es para unas 11.000 personas gracias a sus últimas ampliaciones.

Será un rival complejo para San Martín. Midland sabe lo que quiere y en su primera campaña en Primera Nacional, quiere estar en el Reducido al menos. Un partido clave en el Pueblo Viejo.