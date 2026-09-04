    • 4 de septiembre de 2026 - 12:30

    Candelaria Herrera jugará el Torneo Preolímpico con Las Panteras en Brasil

    La sanjuanina será parte de la Selección Argentina Mayor de vóley que competirá por el cupo de clasificación a los Juegos Olímpicos–Los Ángeles 2028.

    Seleccionada. Candelaria Herrera estará con Argentina en el Preolímpico de Brasil.

    Seleccionada. Candelaria Herrera estará con Argentina en el Preolímpico de Brasil.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La sanjuanina Candelaria Herrera (27) es parte de Las Panteras para disputar el Torneo Preolímpico del 8 al 13 septiembre 2026 en Brasil. La Selección Argentina Mayor jugará el Sudamericano femenino en Río de Janeiro, que premiará a las campeonas con un boleto para los Juegos Olímpicos – Los Ángeles 2028. La sanjuanina es representante provincial, con apoyo del Gobierno a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

    Leé además

    Colapinto terminó 11° en la segunda práctica de Monza y volvió a quedar por delante de Gasly.

    Colapinto volvió a superar a Gasly en Monza, terminó 11° y dejó una alerta: "Empeoramos bastante"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Muñeco dirigirá por primera vez en su carrera a un seleccionado. 

    Marcelo Gallardo será el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador

    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el campo de juego, se desempeña como central. Su función es fundamental en el equipo que dirige Facundo Morando, por lo que la convocatoria era una fija. El resto de las citadas son Victoria Mayer, Melany Detzel, Bianca Cugno, Martina Bednarek, Bianca Farriol, Avril García, Micaela Cabrera, Bianca Bertolino, Daniela Bulaich, Elina Rodríguez, Nicole Pérez, Agostina Pelozo y Victoria Caballero.

    El debut del seleccionado será el martes 8 septiembre vs. Perú a las 17 horas. El resto de los encuentros serán: miércoles 9 vs. Colombia a las 17; jueves 10 vs. Chile a las 14; sábado 12 vs. Venezuela a las 10:30; y domingo 13 vs. Brasil a las 12. El certamen también otorgará plazas a los Panamericanos Lima 2027 y la Copa Mundial Canadá & Estados Unidos 2027.

    Las Panteras pasaron por San Juan en su proceso de preparación para semejante desafío. A mediados de julio 2026, la Selección con Candelaria Herrera a la cabeza jugaron amistosos con Perú y Venezuela.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Selección comenzará sus primeros compromisos después del Mundial y del retiro de Lionel Messi.

    La AFA anunciará el lunes los amistosos de la Selección para septiembre y octubre: qué pasará con Messi

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Nacional. San Juan será el epicentro argentino del handball de Menores a partir del próximo lunes.

    Argentino Menores Sub 14 de Handball en San Juan: 2000 deportistas en acción

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Jullián Álvarez.

    Julián Álvarez vuelve a estar disponible en Atlético de Madrid tras definir su futuro

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Franco Colapinto con Alpine renovado.

    Franco Colapinto en Monza: terminó noveno en la primera práctica con el Alpine renovado

    Por Redacción Diario de Cuyo