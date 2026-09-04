Candelaria Herrera jugará el Torneo Preolímpico con Las Panteras en Brasil

La sanjuanina será parte de la Selección Argentina Mayor de vóley que competirá por el cupo de clasificación a los Juegos Olímpicos–Los Ángeles 2028.

La sanjuanina Candelaria Herrera (27) es parte de Las Panteras para disputar el Torneo Preolímpico del 8 al 13 septiembre 2026 en Brasil. La Selección Argentina Mayor jugará el Sudamericano femenino en Río de Janeiro, que premiará a las campeonas con un boleto para los Juegos Olímpicos – Los Ángeles 2028. La sanjuanina es representante provincial, con apoyo del Gobierno a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

En el campo de juego, se desempeña como central. Su función es fundamental en el equipo que dirige Facundo Morando, por lo que la convocatoria era una fija. El resto de las citadas son Victoria Mayer, Melany Detzel, Bianca Cugno, Martina Bednarek, Bianca Farriol, Avril García, Micaela Cabrera, Bianca Bertolino, Daniela Bulaich, Elina Rodríguez, Nicole Pérez, Agostina Pelozo y Victoria Caballero.

El debut del seleccionado será el martes 8 septiembre vs. Perú a las 17 horas. El resto de los encuentros serán: miércoles 9 vs. Colombia a las 17; jueves 10 vs. Chile a las 14; sábado 12 vs. Venezuela a las 10:30; y domingo 13 vs. Brasil a las 12. El certamen también otorgará plazas a los Panamericanos Lima 2027 y la Copa Mundial Canadá & Estados Unidos 2027.