Julián Álvarez vuelve a estar disponible en Atlético de Madrid tras definir su futuro

Julián Álvarez volverá a estar a disposición de Diego Simeone para el partido que Atlético de Madrid disputará este sábado ante Athletic Club en San Mamés. El entrenador confirmó que el delantero argentino será convocado, luego de varias semanas marcadas por las dudas sobre su futuro y una irregular preparación.

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“Está entrenando muy bien. Mañana va a venir convocado, va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao y esperamos lo mejor de él, como de todos sus compañeros”, aseguró Simeone durante la conferencia de prensa previa al viaje al País Vasco.

La presencia de la Araña se produce después de que finalmente quedara definido que continuará en el conjunto madrileño durante la temporada 2026/27 . Los sondeos de Barcelona y de distintos equipos de la Premier League no avanzaron y el delantero seguirá vistiendo la camiseta rojiblanca.

Hasta el momento, Álvarez apenas disputó 33 minutos ante Villarreal en lo que va del segundo semestre con Atlético de Madrid.

Su preparación se vio condicionada por distintos factores. El delantero se reincorporó tarde a la pretemporada debido a su participación en el Mundial 2026 , por lo que no pudo estar en el debut frente a Málaga.

Además, un problema de salud lo dejó afuera de los entrenamientos durante tres jornadas consecutivas y también le impidió participar del último encuentro ante Sevilla.

Ahora, con su continuidad definida y nuevamente integrado a los trabajos del plantel, Simeone decidió incluirlo en la convocatoria para el duelo ante Athletic Club.

La única baja del Atlético de Madrid

Para el encuentro correspondiente a la tercera fecha de La Liga, el entrenador argentino tendrá prácticamente a todo el plantel disponible.

La única ausencia será la del noruego Alexander Sørloth, quien continúa con su recuperación por una lesión muscular.