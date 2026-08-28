Preocupación por Julián Álvarez: en España aseguran que fue diagnosticado con depresión

La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid sumó este viernes un capítulo delicado y preocupante . Según informó El Partidazo de COPE , el delantero argentino habría sido diagnosticado con depresión y habría presentado al club documentación médica que respalda su estado de salud.

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La información, por tratarse de un dato médico sensible, debe manejarse con cautela: hasta el momento ni Atlético de Madrid ni el propio futbolista comunicaron oficialmente ese diagnóstico . La versión pública del club durante los últimos tres días se limitó a informar que Julián no se entrenaba por una “indisposición”.

Lo confirmado es que el delantero de la Selección Argentina acumula tres jornadas consecutivas sin trabajar junto a sus compañeros y que Diego Simeone ya descartó su presencia para el partido de este sábado frente al Sevilla.

De acuerdo con el reporte difundido por la radio española, Álvarez habría sido evaluado por un profesional y habría entregado al Atlético un informe médico relacionado con un cuadro depresivo . Esa documentación explicaría su ausencia prolongada de los entrenamientos durante esta semana.

COPE es, hasta ahora, la fuente original de esa información. Otros medios internacionales reprodujeron el reporte, pero no existe una confirmación médica pública independiente ni un comunicado del futbolista detallando su estado.

Por eso, no corresponde afirmar que Julián “confirmó” padecer depresión ni vincular de manera categórica un eventual diagnóstico con una única causa.

Tres días sin entrenarse y afuera contra Sevilla

La ausencia de Julián comenzó el miércoles, cuando Atlético comunicó que no participaría del entrenamiento por una “indisposición”. Tampoco estuvo con el grupo el jueves y este viernes volvió a faltar a la sesión colectiva en Majadahonda.

Marca informó que existía la posibilidad de que realizara trabajo individual durante el día, pero el delantero no participó de la preparación habitual del plantel por tercer día consecutivo.

Simeone despejó cualquier duda sobre el próximo partido: “Evidentemente Julián no va a estar mañana”, aseguró en la conferencia previa al encuentro con Sevilla. El entrenador también remarcó que mantiene la intención de acompañarlo y ayudarlo para que vuelva a sentirse importante dentro del equipo.

Una situación que explotó después de los silbidos

El contexto deportivo y personal que atraviesa el argentino viene cargándose desde hace varias semanas.

Julián manifestó durante el Mundial su deseo de salir del Atlético y el Barcelona apareció como su destino preferido. A partir de allí se desató un conflicto entre el entorno del jugador, el club madrileño y la dirigencia catalana.

La tensión alcanzó otro nivel el último domingo. En su regreso al Metropolitano frente a Villarreal, el delantero fue recibido con silbidos y abucheos por parte de un sector de la hinchada. Después del partido, Atlético decidió que no se acercara junto al resto del plantel a saludar a los simpatizantes y lo envió directamente al vestuario para evitar nuevos incidentes.

Desde entonces no volvió a entrenarse con normalidad.

El Atlético admite que Julián “está realmente mal”

Incluso antes de conocerse el reporte de COPE, la propia dirigencia del Atlético había reconocido públicamente que el futbolista atravesaba un momento complicado.

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, aseguró este jueves que “Julián está realmente mal” y afirmó que, según la interpretación de la institución, personas de su entorno lo “confundieron” y “engañaron” respecto de las posibilidades de concretar su salida.

Al mismo tiempo, Gil Marín volvió a cerrar completamente una transferencia al Barcelona. Aseguró que mientras continúe al frente de la entidad, Julián no será vendido al conjunto catalán, aunque dejó abierta la posibilidad de buscar otro destino si el delantero considera imposible continuar en Madrid.

La postura del Atlético es especialmente dura con el Barça y contrasta con la situación del jugador, que quedó atrapado en una negociación que no prosperó cuando faltan pocos días para el cierre del mercado.

Simeone lo respalda en medio de la incertidumbre

El Cholo evitó profundizar públicamente sobre cualquier cuestión médica y se mantuvo en la línea institucional del club. Su mensaje estuvo dirigido principalmente a respaldar al futbolista.

“Sigo con la misma intención de ayudarlo para que sea importante para nosotros”, señaló este viernes. También expresó que “todo es revertible mientras haya salud”, en una conferencia marcada prácticamente por completo por la situación del delantero argentino.

Así, el futuro deportivo de Julián quedó momentáneamente en segundo plano frente a una cuestión mucho más importante. Lo que está confirmado es que lleva tres días afuera de los entrenamientos, no jugará ante Sevilla y atraviesa un momento personal complejo reconocido incluso por la dirigencia del Atlético.

El supuesto diagnóstico de depresión, en cambio, permanece por ahora como una información atribuida a El Partidazo de COPE y a la espera de una eventual confirmación del jugador o de su entorno.