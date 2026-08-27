Crece la incertidumbre por Julián Álvarez: volvió a faltar al entrenamiento del Atlético de Madrid

La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid suma un nuevo capítulo. El delantero argentino volvió a ausentarse este jueves del entrenamiento del equipo dirigido por Diego Simeone y ya acumula dos días consecutivos sin trabajar junto al plantel, según informaron medios españoles.
Desde el club madrileño señalaron que el futbolista atraviesa una indisposición, la misma razón que había sido comunicada el miércoles, cuando tampoco participó de la práctica. Su ausencia llega en un momento especialmente delicado por la incertidumbre que rodea su futuro.
Julián Álvarez, en duda para enfrentar al Sevilla
La nueva falta a los entrenamientos pone en duda la presencia de Álvarez en el próximo compromiso del Atlético de Madrid, que será el sábado frente al Sevilla por LaLiga. El delantero es una pieza importante para Simeone, que además tiene al noruego Alexander Sorloth con problemas físicos.
El contexto no ayuda a despejar las dudas. El futuro de la Araña continúa siendo uno de los principales temas del mercado de pases español, con el Barcelona interesado en contratarlo y el Atlético manteniendo una postura firme respecto de su continuidad.
El club madrileño rechazó propuestas del Barcelona y sostiene que no está dispuesto a negociar el traspaso del argentino al conjunto catalán. En paralelo, también apareció el interés del Arsenal como una alternativa para el futbolista.
Un conflicto que no encuentra solución
La situación se tensó todavía más después del último partido del Atlético. En el empate 2-2 ante Villarreal, Álvarez ingresó desde el banco de suplentes y recibió silbidos de parte de los hinchas rojiblancos, en medio de las versiones sobre su deseo de cambiar de club.
Con el cierre del mercado de pases cada vez más cerca, el escenario sigue abierto. Por ahora, el Atlético explica las dos ausencias consecutivas por una indisposición, mientras crece la expectativa por saber si Julián Álvarez estará disponible para enfrentar al Sevilla y qué sucederá finalmente con su futuro en Madrid.