Crece la incertidumbre por Julián Álvarez: volvió a faltar al entrenamiento del Atlético de Madrid

El delantero argentino no participó por segundo día consecutivo de la práctica del equipo español. El club informó que atraviesa una indisposición y su presencia ante Sevilla es una incógnita.

La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid suma un nuevo capítulo. El delantero argentino volvió a ausentarse este jueves del entrenamiento del equipo dirigido por Diego Simeone y ya acumula dos días consecutivos sin trabajar junto al plantel, según informaron medios españoles.

Desde el club madrileño señalaron que el futbolista atraviesa una indisposición, la misma razón que había sido comunicada el miércoles, cuando tampoco participó de la práctica. Su ausencia llega en un momento especialmente delicado por la incertidumbre que rodea su futuro.

Julián Álvarez, en duda para enfrentar al Sevilla La nueva falta a los entrenamientos pone en duda la presencia de Álvarez en el próximo compromiso del Atlético de Madrid, que será el sábado frente al Sevilla por LaLiga. El delantero es una pieza importante para Simeone, que además tiene al noruego Alexander Sorloth con problemas físicos.

El contexto no ayuda a despejar las dudas. El futuro de la Araña continúa siendo uno de los principales temas del mercado de pases español, con el Barcelona interesado en contratarlo y el Atlético manteniendo una postura firme respecto de su continuidad.

El club madrileño rechazó propuestas del Barcelona y sostiene que no está dispuesto a negociar el traspaso del argentino al conjunto catalán. En paralelo, también apareció el interés del Arsenal como una alternativa para el futbolista.