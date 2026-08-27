Los memes por la eliminación de River de la Sudamericana coparon las redes sociales

River quedó eliminado de la Copa Sudamericana después de una dramática definición por penales ante Independiente Santa Fe y, casi de inmediato, las redes sociales se llenaron de memes y cargadas contra el equipo dirigido por Eduardo Coudet.
La derrota ante Independiente Santa Fe por penales generó una catarata de publicaciones en redes sociales.
River quedó eliminado de la Copa Sudamericana después de una dramática definición por penales ante Independiente Santa Fe y, casi de inmediato, las redes sociales se llenaron de memes y cargadas contra el equipo dirigido por Eduardo Coudet.
El partido terminó 1-1 en el Monumental y el conjunto colombiano se impuso 8-7 en los penales, después de una interminable tanda en la que incluso tuvieron que ejecutar los arqueros. La eliminación dejó a River afuera en los octavos de final y desató todo tipo de reacciones entre los hinchas.