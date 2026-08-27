    • 27 de agosto de 2026 - 08:24

    Los memes por la eliminación de River de la Sudamericana coparon las redes sociales

    La derrota ante Independiente Santa Fe por penales generó una catarata de publicaciones en redes sociales.

    Memes de River.

    Memes de River.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    River quedó eliminado de la Copa Sudamericana después de una dramática definición por penales ante Independiente Santa Fe y, casi de inmediato, las redes sociales se llenaron de memes y cargadas contra el equipo dirigido por Eduardo Coudet.

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    El partido terminó 1-1 en el Monumental y el conjunto colombiano se impuso 8-7 en los penales, después de una interminable tanda en la que incluso tuvieron que ejecutar los arqueros. La eliminación dejó a River afuera en los octavos de final y desató todo tipo de reacciones entre los hinchas.

    Los memes de la eliminación de River de la Sudamericana

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