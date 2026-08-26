Copa Sudamericana: River sufrió hasta los penales, pero quedó eliminado ante Independiente Santa Fe

River Plate quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras una dramática definición por penales ante Independiente Santa Fe en el estadio Monumental. El equipo de Marcelo Gallardo tuvo las mejores oportunidades durante gran parte del partido, logró ponerse en ventaja en el segundo tiempo, pero no pudo sostenerla y terminó cayendo 8-7 desde los doce pasos .

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El encuentro comenzó con River decidido a buscar el arco rival. Apenas a los 50 segundos, Sebastián Driussi tuvo la primera chance, aunque su remate se fue por encima del travesaño. El delantero volvió a aparecer a los 4 minutos, luego de una buena combinación entre Ángel Correa y Gonzalo Montiel, pero nuevamente no logró acertar al arco.

El Millonario acumuló situaciones durante la primera mitad. Driussi volvió a desperdiciar una oportunidad a los 16 minutos, mientras que Marcos Acuña probó con una volea y Thiago Almada generó peligro con un tiro libre y un remate desde afuera del área.

Independiente Santa Fe intentó responder con la experiencia de Hugo Rodallega , quien probó desde media y larga distancia, aunque sin éxito. Santiago Beltrán también tuvo trabajo y respondió con seguridad ante un cabezazo de Alexis Zapata.

La ocasión más clara de River en el cierre del primer tiempo llegó a los 47 minutos. Ángel Correa recibió dentro del área y sacó un remate a quemarropa, pero Iván Scarpeta apareció sobre la línea para evitar el gol .

Driussi puso a River en ventaja

El segundo tiempo comenzó con River nuevamente lanzado al ataque. Correa y Almada se asociaron en los primeros minutos y, finalmente, a los 51 llegó el desahogo.

La jugada comenzó por la izquierda con la velocidad de Almada. El delantero abrió el juego y la pelota terminó en los pies de Montiel, quien envió un centro preciso. Driussi apareció por el segundo palo y empujó la pelota para marcar el 1-0.

River pudo ampliar la diferencia. A los 53 minutos, Almada enganchó en la puerta del área y sacó un derechazo que pasó muy cerca del ángulo. Más tarde, Acuña también tuvo el segundo con una volea que obligó a una gran respuesta del arquero Weimar Asprilla.

Pero Santa Fe no se rindió. A los 76 minutos, Beltrán protagonizó una de las mejores intervenciones de la noche al reaccionar ante un remate bombeado de Christian Mafla luego de un despeje defectuoso de la defensa local.

El penal que cambió todo

A los 78 minutos llegó el golpe para River. El árbitro uruguayo Esteban Ostojich sancionó penal por una mano de Lucas Martínez Quarta dentro del área.

Dos minutos después, Franco Fagúndez se hizo cargo de la ejecución y venció a Beltrán para establecer el 1-1 y dejar nuevamente igualada la serie, después del 0-0 registrado en el partido de ida en Colombia.

River buscó en los minutos finales y Otamendi estuvo cerca de volver a ponerlo arriba con un cabezazo que salió apenas desviado. Sin embargo, el marcador no volvió a moverse y el pase a los cuartos de final tuvo que definirse desde los doce pasos.

Una definición por penales interminable

La tanda fue tan dramática como el partido. River comenzó con Thiago Almada, quien convirtió, al igual que Ángel Correa, Nicolás Otamendi, Joaquín Freitas y Fausto Vera. Rafael Santos Borré estrelló su remate en el palo y Martínez Quarta también falló.

En la serie continuada, Marcos Acuña y Juan Cruz Meza marcaron, mientras que Facundo González no pudo ante Asprilla y Santiago Beltrán terminó errando su ejecución.

Del lado colombiano, Maximiliano Lovera, Dani Torres, Luis Palacios, Fagúndez, Iván Scarpeta, Helibelton Palacios, Christian Mafla y Weimar Asprilla convirtieron sus remates. Beltrán había conseguido atajar los disparos de Emmanuel Olivera, Jhojan Torres y Jeison Angulo, pero no alcanzó.

Así, Independiente Santa Fe se impuso 8-7 en los penales, eliminó a River y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Vasco da Gama de Brasil.