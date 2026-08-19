Con una formación inédita, River visita a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

River vuelve esta noche al plano internacional y visitará a Independiente Santa Fe , desde las 21.30, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, después de haber sido postergado una semana como consecuencia del terremoto que afectó a Colombia.

River Plate logró su primer triunfo en el Clausura: le ganó 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental

El equipo de Eduardo "Chacho" Coudet llegará al compromiso después de cortar una racha de seis derrotas consecutivas con el triunfo 2-0 frente a Argentinos Juniors en el Monumental. Ahora buscará trasladar esa recuperación al torneo continental y conseguir un resultado favorable antes de definir la serie como local el próximo miércoles 26 de agosto.

La principal particularidad estará en el armado del equipo. River afrontará el partido con una defensa inédita y compuesta, en principio, por cuatro futbolistas cuya posición natural es la de marcador central . Lucas Martínez Quarta ocuparía el lateral derecho, Nicolás Otamendi y Lautaro Rivero conformarían la zaga y Facundo González se ubicaría sobre el sector izquierdo.

El entrenador quedó condicionado por varias ausencias en los laterales. Gonzalo Montiel sufrió una distensión en el aductor izquierdo durante el triunfo ante Argentinos Juniors, mientras que Marcos Acuña todavía no logró recuperarse de un desgarro. Ninguno de los dos viajó a Colombia.

A esto se suma una particularidad reglamentaria. Los refuerzos Giovanni González y Francisco Ortega no fueron incluidos en la lista de buena fe para esta instancia de la Copa Sudamericana , ya que Conmebol solamente autorizó cinco modificaciones respecto de la nómina presentada para la fase anterior. Los lugares disponibles fueron utilizados para Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Tobías Andrada y Thiago Almada.

Ante ese escenario, Lucas Martínez Quarta aparece como la solución de emergencia para jugar como lateral derecho, una posición en la que tiene poca experiencia, mientras que Facundo González ocuparía el otro costado.

También estará ausente Sebastián Driussi, quien todavía no se encuentra al ciento por ciento desde su última lesión muscular y será preservado.

Thiago Almada comenzaría desde el banco

Otra de las novedades pasará por Thiago Almada. El flamante refuerzo integra la delegación y está habilitado para disputar la serie, pero Coudet habría decidido que comience el encuentro entre los suplentes.

De esta manera, el mediocampo tendría a Aníbal Moreno y Tobías Andrada, con Tomás Galván entre las alternativas para completar la mitad de la cancha. Ángel Correa, Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré aparecen entre los nombres elegidos para el sector ofensivo.

La probable formación de River sería: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván, Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré.

Independiente Santa Fe, por su parte, tendría desde el arranque a Weimar Asprilla; Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández; y Hugo Rodallega.

El partido comenzará a las 21.30, hora argentina, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y Carlos Orbe, de Ecuador, a cargo del VAR. La transmisión estará disponible por ESPN y Disney+ Premium.

River intentará así dar el primer paso en Bogotá en una serie que comenzó de manera atípica por la postergación y que encontrará al equipo de Coudet obligado a presentar una formación poco habitual, especialmente en defensa, para sostener sus aspiraciones en la Copa Sudamericana.