La tercera fecha del Prokart Cuyano reunió a pilotos de San Juan y Mendoza en Pocito

Pasó por Pocito la tercera fecha del Campeonato Cuyano de karting. La jornada contó con actividad en cinco categorías: 110cc, Promocional, Super 4T, Rotax Junior y Rotax Senior, reuniendo a 32 pilotos de San Juan y Mendoza. El evento fue organizado por los responsables del predio, contó con la fiscalización de la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo, y el apoyo del Gobierno de San Juan.