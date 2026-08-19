La tercera fecha del Prokart Cuyano reunió a pilotos de San Juan y Mendoza en Pocito

Pasó por Pocito la tercera fecha del Campeonato Cuyano de karting. La jornada contó con actividad en cinco categorías: 110cc, Promocional, Super 4T, Rotax Junior y Rotax Senior, reuniendo a 32 pilotos de San Juan y Mendoza. El evento fue organizado por los responsables del predio, contó con la fiscalización de la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo, y el apoyo del Gobierno de San Juan.
Con esta tercera fecha completada, el campeonato continuará con su próxima cita: la cuarta fecha, programada para el domingo 13 de septiembre, nuevamente con la expectativa de reunir a los principales protagonistas del karting regional.
1° Santino Di Carlo – 10:09.357
2 clasificados en la final.
Categoría Promocional
1° Victoria Guarnieri 8:36.569
2° Francisco Demarchi +7.774
3° Candelaria Naveda +8.939
4° Francesco Barquiel +21.614
5° Noa Flores +27.137
6° Ignacio Calderón +28.510
7° Fausto Moll – No clasificó
Categoría Super 4T
1° Santiago Santaella 12:26.662
2° Pablo Ruiz +5.922
3° Nicolás Cichocki +16.889
4° Juan Antonio Moll + 1 vuelta
5° Santino Di Carlo - no clasificó
6° Pedro Videla – no clasificó
7° Guillermo Di Carlo – no clasificó
8° Felipe Saldívar – no clasificó
Categoría Rotax Junior
1° Juan Ignacio Pereira 12:53.009
2° Bautista Vega +4.899
3° Delfina Flaqué +5.729
4° Valentino Aguero +26.319
5° Clara Campos +38.881
6° Valentino Bocelli - no clasificó
Categoría Rotax Senior
1° Valentino Guarnieri 14:16.328
2° Valentino Bocelli - RECARGO 1 PUESTO
3° Fabián Flaqué +7.167
4° Nicolás Cichocki +15.293
5° Renzo Morino +23.593
6° Nicolás Gallardo RECARGO 2 PUESTOS
7° Felipe Saldívar +23.688
8° Leonardo Aguilar +40.863
9° Nicolás Soler - a 9 vueltas