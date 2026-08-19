    • 19 de agosto de 2026 - 12:40

    La tercera fecha del Prokart Cuyano reunió a pilotos de San Juan y Mendoza en Pocito

    El tercer capítulo del Campeonato Cuyano se disputó en La Pista Kart, y contó con el apoyo del Gobierno de San Juan.

    Tercera. El Campeonato Cuyano pasó por San Juan y en Pocito hizo disputar la tercera fecha de su calendario.

    Tercera. El Campeonato Cuyano pasó por San Juan y en Pocito hizo disputar la tercera fecha de su calendario.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Pasó por Pocito la tercera fecha del Campeonato Cuyano de karting. La jornada contó con actividad en cinco categorías: 110cc, Promocional, Super 4T, Rotax Junior y Rotax Senior, reuniendo a 32 pilotos de San Juan y Mendoza. El evento fue organizado por los responsables del predio, contó con la fiscalización de la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo, y el apoyo del Gobierno de San Juan.

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    Con esta tercera fecha completada, el campeonato continuará con su próxima cita: la cuarta fecha, programada para el domingo 13 de septiembre, nuevamente con la expectativa de reunir a los principales protagonistas del karting regional.

    RESULTADOS

    Categoría 110 CC

    1° Santino Di Carlo – 10:09.357

    2° Pablo Cañizare +5.316

    2 clasificados en la final.

    Categoría Promocional

    1° Victoria Guarnieri 8:36.569

    2° Francisco Demarchi +7.774

    3° Candelaria Naveda +8.939

    4° Francesco Barquiel +21.614

    5° Noa Flores +27.137

    6° Ignacio Calderón +28.510

    7° Fausto Moll – No clasificó

    Categoría Super 4T

    1° Santiago Santaella 12:26.662

    2° Pablo Ruiz +5.922

    3° Nicolás Cichocki +16.889

    4° Juan Antonio Moll + 1 vuelta

    5° Santino Di Carlo - no clasificó

    6° Pedro Videla – no clasificó

    7° Guillermo Di Carlo – no clasificó

    8° Felipe Saldívar – no clasificó

    Categoría Rotax Junior

    1° Juan Ignacio Pereira 12:53.009

    2° Bautista Vega +4.899

    3° Delfina Flaqué +5.729

    4° Valentino Aguero +26.319

    5° Clara Campos +38.881

    6° Valentino Bocelli - no clasificó

    Categoría Rotax Senior

    1° Valentino Guarnieri 14:16.328

    2° Valentino Bocelli - RECARGO 1 PUESTO

    3° Fabián Flaqué +7.167

    4° Nicolás Cichocki +15.293

    5° Renzo Morino +23.593

    6° Nicolás Gallardo RECARGO 2 PUESTOS

    7° Felipe Saldívar +23.688

    8° Leonardo Aguilar +40.863

    9° Nicolás Soler - a 9 vueltas

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