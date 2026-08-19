    • 19 de agosto de 2026 - 12:19

    El Circuito San Juan Villicum abre el Campeonato Sanjuanino de Duatlón

    La prueba inaugural será este domingo en el Villicum con más de 70 atletas confirmados. Tras 13 años, el formato más exigente vuelve a un autódromo.

    Imponente. El majestuoso escenario del San Juan Villicum será epicentro de la primera prueba del Campeonato local de Duatlón.

    Imponente. El majestuoso escenario del San Juan Villicum será epicentro de la primera prueba del Campeonato local de Duatlón.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El deporte combinado vuelve a encender sus motores en la provincia. Este domingo, el Circuito San Juan Villicum será el escenario de la primera fecha del Campeonato Sanjuanino de Duatlón , repitiendo la localía que ya fue un éxito durante la temporada 2025.

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    La competencia, que cuenta al momento con 70 inscriptos, llega con novedades significativas para el calendario local. A la habitual modalidad Sprint (5 km de pedestrismo, 20 km de ciclismo y 2,5 km finales de pedestrismo) se sumará por primera vez en más de una década la distancia Estándar, que duplica el nivel de exigencia con un trazado de 10 km a pie, 40 km sobre ruedas y otros 5 km de carrera a pie.

    Además, se incorporará el Duatlón Kids para niños de 4 a 12 años, quienes tendrán su momento a las 11:30, luego de la carrera de mayores.

    ELITE Y EQUIPOS

    El inicio del campeonato reunirá a las principales figuras y agrupaciones de la región. En la distancia Sprint destacan nombres de nivel internacional como Jerónimo Sánchez y Cecilia Zagarra, mientras que la exigente categoría Estándar medirá al atleta elite Maximiliano Peralta frente a experimentados competidores como Emanuel Macías y Mauricio Manzi.

    El evento abarcará categorías divididas cada 5 años: Juniors, Elite, Age Group, Paraduatlón, Postas, Kids, Crono y MTB. Representantes de diversos equipos locales dirán presente, entre ellos Fast Team, Act, Vo2 Max Team, Black Team, MMP, AST, Ausonia, Ríboli Team, Diego Elizondo Team, Los Andes Team y 3 T Team.

    AGENDA

    Jueves 20 de agosto: 23:59 hs: Cierre de inscripciones.

    Sábado 22 de agosto (Hotel La Albertina)

    18:00 a 19:30 hs: Acreditación de competidores / 19:45 hs: Charla técnica oficial.

    Domingo 23 de agosto (Circuito San Juan Villicum)

    08:00 hs: Apertura de parque cerrado.

    08:50 hs: Cierre de parque cerrado.

    09:00 hs: Largada oficial de las distancias Sprint y Estándar.

    11:30 hs: Inicio del Duatlón Kids (de 4 a 12 años).

    12:30 hs: Entrega de premios y ceremonia de cierre.

    INSCRIPCIONES

    Para completar la acreditación, es condición obligatoria presentar el apto médico correspondiente junto con el deslinde de responsabilidad (el cual puede firmarse en el lugar). En el caso de los competidores menores de edad, se exigirá la autorización firmada por padre, madre o tutor legal.

    Una tradición con casi cuatro décadas: La práctica formal del duatlón en San Juan posee un rico historial que se remonta a las temporadas 1986 y 1987, cuando las primeras ediciones oficiales fueron impulsadas por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el Jockey Club. Casi 40 años después de aquellas pruebas pioneras, la disciplina reafirma su vigencia sumando infraestructura de alto nivel y renovadas alternativas de competencia para toda la comunidad deportiva.

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