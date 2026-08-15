    • 15 de agosto de 2026 - 20:06

    River Plate implementa un espacio de contención y acompañamiento espiritual para deportistas

    Ecumenismo en el Club Atlético River Plate con evangélicos, católicos, judíos e islámicos, para fomentar el diálogo interreligioso y la convivencia.

    En River Plate, convenio ecuménico de asistencia espiritual.

    En River Plate, convenio ecuménico de asistencia espiritual.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El club River Plate dio un paso histórico en la gestión integral de sus atletas al formalizar un programa institucional de acompañamiento espiritual y ecuménico. La iniciativa busca brindar contención emocional, orientación y soporte humano a miles de deportistas, socios y empleados que forman parte de la vida cotidiana de la institución.

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    La institución cuenta con más de 7.000 deportistas en 50 disciplinas, alrededor de 350.000 socios, un colegio y una universidad, lo que dimensiona el alcance que puede tener esta iniciativa.

    Ejes centrales de la iniciativa institucional

    Comisión Interreligiosa: El proyecto se estructura a través de un espacio plural donde confluyen referentes de distintos credos —incluyendo a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), la Conferencia Episcopal Argentina, la DAIA y el Centro Islámico— para garantizar un abordaje abierto y respetuoso.

    Foco en las divisiones inferiores: Uno de los objetivos principales es proteger y guiar a los jóvenes talentos que llegan desde distintos puntos del país para instalarse en la pensión del club, ayudándolos a transitar la presión del alto rendimiento y la lejanía familiar.

    Capellanía deportiva: La propuesta incorpora herramientas de consejería, mentoreo y asistencia pastoral, un modelo ampliamente utilizado en ligas internacionales y competencias globales que comienza a ganar terreno en el deporte profesional argentino.

    Un enfoque que trasciende lo deportivo

    Con una masa societaria multitudinaria y más de 7.000 deportistas activos distribuidos en medio centenar de disciplinas, la dirigencia del club remarcó que el objetivo prioritario es la formación humana integral.

    De esta manera, River se posiciona a la vanguardia de los clubes del fútbol argentino al reconocer formalmente que la salud mental, los valores y el bienestar espiritual son pilares fundamentales para el desarrollo de los atletas tanto dentro como fuera de la cancha.

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