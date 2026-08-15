River Plate implementa un espacio de contención y acompañamiento espiritual para deportistas

El club River Plate dio un paso histórico en la gestión integral de sus atletas al formalizar un programa institucional de acompañamiento espiritual y ecuménico. La iniciativa busca brindar contención emocional, orientación y soporte humano a miles de deportistas, socios y empleados que forman parte de la vida cotidiana de la institución.

Mercado de pases al rojo vivo: los cinco grandes ya sumaron 25 refuerzos y River lidera con nueve.

Thiago Almada ya firmó con River y se sumó al plantel antes de su posible debut frente a Argentinos

La institución cuenta con más de 7.000 deportistas en 50 disciplinas, alrededor de 350.000 socios, un colegio y una universidad, lo que dimensiona el alcance que puede tener esta iniciativa.

Comisión Interreligiosa: El proyecto se estructura a través de un espacio plural donde confluyen referentes de distintos credos —incluyendo a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), la Conferencia Episcopal Argentina, la DAIA y el Centro Islámico— para garantizar un abordaje abierto y respetuoso.

Foco en las divisiones inferiores: Uno de los objetivos principales es proteger y guiar a los jóvenes talentos que llegan desde distintos puntos del país para instalarse en la pensión del club, ayudándolos a transitar la presión del alto rendimiento y la lejanía familiar.

Capellanía deportiva: La propuesta incorpora herramientas de consejería, mentoreo y asistencia pastoral, un modelo ampliamente utilizado en ligas internacionales y competencias globales que comienza a ganar terreno en el deporte profesional argentino.

Un enfoque que trasciende lo deportivo

Con una masa societaria multitudinaria y más de 7.000 deportistas activos distribuidos en medio centenar de disciplinas, la dirigencia del club remarcó que el objetivo prioritario es la formación humana integral.

De esta manera, River se posiciona a la vanguardia de los clubes del fútbol argentino al reconocer formalmente que la salud mental, los valores y el bienestar espiritual son pilares fundamentales para el desarrollo de los atletas tanto dentro como fuera de la cancha.