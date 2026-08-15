    • 15 de agosto de 2026 - 19:30

    Nuevo mapa electoral: otro gobernador confirmó el desdoblamiento y adelantó que unificará los comicios locales

    El mapa electoral se atomiza con provincias como Salta, Misiones, San Juan y Santa Fe que analizan o ratifican cronogramas distritales independientes para priorizar la agenda local.

    El presidente Javier Milei junto a gobernadores.

    El presidente Javier Milei junto a gobernadores.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La danza de fechas y estrategias de cara al calendario electoral continúa sumando capítulos decisivos. En las últimas horas, un nuevo mandatario provincial confirmó oficialmente su decisión de desdoblar los comicios de la contienda nacional, ratificando además la sincronización de las urnas en su territorio.

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    El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que su provincia realizará las elecciones provinciales en otra fecha distinta a las nacionales, por lo que el mandatario desdoblará los comicios.

    El mapa nacional del desdoblamiento provincial

    Al menos siete provincias ya manifestaron públicamente su intención de separar las elecciones provinciales de las nacionales, una tendencia en crecimiento que redibuja el escenario político del país:

    Salta y Misiones: En territorio salteño, Gustavo Sáenz evalúa convocar a las urnas el 16 o el 23 de mayo, mientras que en Misiones, bajo la gestión de Hugo Passalacqua, ya dan por hecho el desdoblamiento a la espera de definir el calendario exacto.

    Jujuy y Neuquén: Desde el entorno del gobernador jujeño Carlos Sadir indicaron que la provincia "siempre adelanta" sus comicios. Por su parte, el neuquino Rolando Figueroa prevé mantener la tradición de aislar las elecciones provinciales de las nacionales, con agosto como mes tentativo.

    Santa Fe y Mendoza: Maximiliano Pullaro analiza una ventana electoral entre el 13 de junio y el 5 de septiembre, posicionando a la primera fecha como la más firme. En tanto, Alfredo Cornejo ya determinó que las PASO mendocinas se llevarán a cabo en julio.

    San Juan y Entre Ríos: En territorio sanjuanino se ratifica la postura histórica de aislar los cronogramas distritales de los nacionales, al igual que Entre Ríos, que también opta por separar ambas elecciones.

    Distritos con definiciones pendientes: Tierra del Fuego votará en una fecha diferente a la nación por mandato constitucional, al tiempo que Río Negro mantiene su postura de desdoblar, mientras que La Rioja, Formosa y La Pampa continúan sin anuncios oficiales.

    Impacto político y estrategia regional

    El efecto dominó del desdoblamiento de los cronogramas provinciales se consolida como una de las herramientas más utilizadas por los mandatarios de distintos signos políticos para despegarse de la volatilidad de la macroeconomía y de la discusión de la política nacional.

    Con esta confirmación, la geografía electoral del país profundiza su atomización, obligando a las fuerzas políticas a rediseñar sus alianzas, estrategias de campaña y cierres de listas de cara a un escenario de comicios desfasados a lo largo y ancho de las distintas jurisdicciones.

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