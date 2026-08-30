    • 30 de agosto de 2026 - 10:32

    Julián Álvarez volvió a entrenarse y el Atlético de Madrid acelera para recuperarlo antes del cierre del mercado de pases

    La Araña llevaba varios días sin compartir una práctica con sus compañeros.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después de la victoria ante Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, Julián Álvarez regresó hoy a los entrenamientos del Atlético de Madrid y protagonizó la gran novedad de la jornada. El delantero argentino volvió a trabajar junto al resto del plantel después de varios días apartado por una indisposición.

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    La Araña llevaba varios días sin compartir una práctica con sus compañeros. Después del partido ante Villarreal en el Metropolitano, el argentino estuvo dos días ausente por su malestar y posteriormente realizó otros dos entrenamientos de manera individual, siguiendo un plan personalizado.

    Este viernes había vuelto al trabajo, aunque lo hizo en solitario. Tras completar dos jornadas bajo esa modalidad, Julián finalmente se reincorporó al grupo este domingo, en un momento especialmente significativo por el contexto que atraviesa su futuro.

    El regreso se produce a solo dos días del cierre del mercado de fichajes, mientras continúa la incertidumbre en torno a la continuidad del delantero en el conjunto madrileño. En el Atlético buscan recuperar cuanto antes a su principal figura ante la posibilidad de que finalmente permanezca en el plantel.

    La intención del club ya había quedado expuesta por Mateu Alemany, quien el sábado, antes del partido ante Sevilla, se refirió a la situación del argentino: “Esperamos que se reintegre rápidamente y esté en el próximo partido de LaLiga”.

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    “Está en su proceso personal. Nosotros estaremos para intentar ayudarlo desde lo deportivo y que él nos ayude, porque es un jugador extraordinario”, afirmó el entrenador argentino.

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