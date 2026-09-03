Alta tensión entre el Consejo Federal de AFA y la Liga Jachallera de Fútbol

La escalada de novedades en el fútbol del interior de San Juan no se detiene. Este miércoles a última hora, el Consejo Federal de la AFA tensó aún más la relación con las ligas departamentales de la provincia al informarle a la Liga Jachallera que en virtud de los antecedentes obrantes ante este Organismo y de lo establecido por el artículo 8 inciso m) del Reglamento General del Consejo Federal, se INTIMA a esa Liga a convocar a una nueva Asamblea para la elección de autoridades, dando estricto cumplimiento a su Estatuto Social y a la normativa federativa vigente.

Con esta decisión, el CF redobló la apuesta ya que antes había suspendido la afiliación de la Liga Jachallera junto a otras ligas como la Caucetera y la Iglesiana. Pero el caso de Jáchal es distinto a las demás porque había normalizado su intervención el pasado 7 de agosto y la comisión directiva que encabeza José Luis Almazán había sido validada por Personería Jurídica de San Juan. Pero en AFA desconocieron esto y aún después de que la dirigencia jachallera remitiera toda la documentación del caso, el CF decidió presionar por una nueva asamblea con veedores propios.

El tema no cayó bien en Jáchal ni tampoco en el gobierno provincial. El presidente Almazán sostuvo la postura de respetar lo legalmente conseguido en la asamblea, además de preparar una respuesta letrada a AFA. Del lado de la Secretaría de Deportes, el Subsecretario de Deporte Federado, Martín Riveros, fue muy claro y contundente: todo lo actuado está bajo las normas de la ley y no se puede admitir interferencias de un organismo como AFA sobre temas jurídicos.

Del otro lado, el delegado del Consejo Federal en San Juan, Andrés Alderete explicó que el Consejo Federal actuó a partir de denuncias de 8 clubes de Jáchal que se vieron excluídos de participación en la asamblea, además de tener como base principal de la decisión el hecho que la Junta Electoral que el triunvirato normalizador preparó para la asamblea, avaló dos listas y después, Personería Jurídica pasó por encima de esa decisión.

En la Liga Jachallera quieren destrabar la situación pero respetando lo que legalmente está avalado. Corre peligro su afiliación en caso de no realizar esa asamblea que quiere el CF, pero los clubes en una sesión especial decidirán si continuan con su temporada o qué camino toman.

CRONOLOGIA

5 DE SEPTIEMBRE 2025: La Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) intervino la Liga Jachallera de Fútbol y desplazó al entonces presidente Ricardo Guerrero debido a mandatos vencidos desde 2023 y balances administrativos sin cerrar desde 2021. Se designó un triunvirato normalizador integrado por Elio Argentino Rodríguez, Sebastián Facundo Quiroga y José Fabián Barrionuevo.

20 DE JUNIO DE 2026: El triunvirato normalizador realizó un primer llamado a asamblea general para normalizar la Liga Jachallera y en el último instante se postergó por la realidad de algunos clubes afiliados que no tenían autoridades al día. Había lista única en ese momento.

7 DE AGOSTO DE 2026: Con dos listas en competencia, ese mismo día de la realización de la nueva asamblea, Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) descartó la Lista 2 por defectos formales en su presentación y quedó solamente en competencia la Lista 1 encabezada por Almazán que finalmente fue electo presidente.

21 DE AGOSTO DE 2026: En el límite de plazos para inscribirse en el Regional Amateur, el CF decidió la suspensión de las afilliaciones de Jáchal, Caucete, 25 de Mayo e Iglesia.

2 DE SEPTIEMBRE DE 2026: El Consejo Federal desconoció el resultado de la asamblea de la Liga Jachallera y por ende a sus autoridades, intimandola a realizar una nueva asamblea.

VOCES

José Almazán (Pte. Liga Jachallera): 'Esto es algo que no esperábamos. Actuamos conforme a la ley siempre y una vez electos, remitimos toda la documentación a AFA. Nos sorprende la decisión pero vamos a responder como corresponde y será decisión de todos nuestro clubes la determinación que tomemos. Es raro ver cómo se interfiere sobre una autonomía provincial y más en lo jurídico superando lo deportivo'.

Andrés Alderete (Del. Consejo Federal): 'El Consejo Federal actuó conforme al Reglamento y haciendo eco de las denuncias de los clubes que se vieron postergados en esa asamblea. No puede ser que Personería pase por encima de lo que decidió una Junta Electoral del Triunvirato Normalizador. No hay interferencia de espacios de acción, AFA está habilitada para todo esto'.

Martín Riveros (Sub. de Deporte Federado): 'Es algo insólito. Personería Jurídica hizo lo que estima la ley y conforme a eso se eligieron autoridades. Acá, el tema es otro parece. Pero desde el gobierno de San Juan se asistió a cuatro ligas con recursos como Albardón, Caucete, Sarmiento y Jáchal, siempre buscando proteger el fútbol del interior. Reconocemos a las autoridades electas y el tema se termina ahí. No puede ser que AFA o cualquier otra institución decida anular una asamblea legal y se ponga a forzar otra'.