    • 3 de septiembre de 2026 - 09:42

    Belgrano de Media Agua quiere explotar su cancha: rebaja las entradas para su debut histórico ante Desamparados

    A pesar de que el Consejo Federal estableció un precio mínimo, el club mediagüino rebajó los tickets pensando en llenar la cancha y absorverá los gastos restantes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El domingo no será un día más en Media Agua. El Club Atlético General Belgrano se prepara para vivir un domingo histórico y confirmó cuánto costarán las entradas para su debut en el Torneo Regional Amateur ni más ni menos que ante Sportivo Desamparados. Pensando en su gente, la dirigencia decidió establecer un precio accesible para que los hinchas puedan acompañar al equipo en este esperado estreno.

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    A través de un comunicado oficial, el club informó que la entrada general tendrá un valor de $10.000 para el encuentro frente a Sportivo Desamparados.

    La decisión surgió luego de un análisis realizado por la Comisión directiva, que resolvió absorber parte del costo para reducir el valor que deberán pagar los simpatizantes.

    Según explicó la institución, el precio oficial estipulado para los partidos del Torneo Regional Amateur se ubicaba entre $15.000 y $20.000, pero Belgrano optó por fijar una cifra menor pensando en la situación económica de los vecinos de Media Agua y de todo el departamento Sarmiento.

    "Queremos que nadie se quede afuera"

    Desde el club remarcaron que la intención es que el debut pueda convertirse en una verdadera fiesta para toda la comunidad. "Sabemos el esfuerzo que hace cada vecino y nos ponemos del lado del hincha", expresaron desde la institución al anunciar la medida.

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