El orgullo de los que hicieron historia: los históricos de Belgrano palpitan el Regional Amateur

Para quienes alguna vez defendieron la camiseta de General Belgrano, el Regional Amateur no es simplemente un nuevo torneo. Es una oportunidad que durante muchos años parecía lejana y que ahora se presenta frente a los ojos de un club acostumbrado a construir sus sueños con esfuerzo.

Con barro en los botines y pasión en el corazón: la historia de Belgrano de Media Agua, el club que se medirá ante dos gigantes locales

Entre la viña y el potrero: Nievas y Riveros cuentan cómo Belgrano de Media Agua se prepara para medirse ante los grandes

Julio Morales, Mario Luján, Rubén Cortez y Rubén Godoy son parte de esa historia . Algunos desde la cancha, otros desde la conducción, todos llevan al Bodeguero como una parte inseparable de sus vidas. Y ahora observan con orgullo cómo aquellos colores que defendieron durante tantos años se preparan para enfrentar a dos gigantes del fútbol sanjuanino.

“Estamos muy felices”, resume uno de ellos al hablar de lo que significa que Belgrano sea el único representante del interior y pueda jugar por los puntos ante Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause . Para los históricos del club, uno de los aspectos más importantes del Regional será la posibilidad de que los futbolistas de Sarmiento puedan mostrarse.

El actual plantel tiene una fuerte presencia de jóvenes. Para quienes conocen el fútbol del interior, esa juventud no es una debilidad: es una oportunidad.

El Regional puede convertirse en una verdadera vidriera para el talento del departamento, especialmente para aquellos jugadores que muchas veces no tienen la posibilidad de viajar a la capital para probarse o buscar una oportunidad. “Hay buenos jugadores acá. Por ahí no está la posibilidad de que lleguen allá, porque acá tenés que trabajar día a día”, explica uno de los históricos.

Por eso, enfrentar a Desamparados y Unión tendrá un valor especial. No será un amistoso. Será competir por los puntos, en un torneo de alcance nacional. Y eso, para los que conocen el sacrificio del fútbol de pueblo, significa muchísimo.

Entre los testimonios aparece una historia que resume el vínculo que puede generar una camiseta. Mario Luján, uno de los exjugadores cuenta que está ligado a Belgrano desde los 7 años. Pasó por todas las divisiones, llegó a Primera a los 15 y continuó jugando durante décadas. Después siguió vinculado al club a través del fútbol de veteranos.

En su relato aparecen los tíos, el padre, los hermanos, los primos y toda Villa Güell. Porque Belgrano, para él, no es solamente una institución deportiva. Es familia. “Yo estoy muy orgulloso de que mi club participe en ese torneo”, expresa, al imaginar a los nuevos jugadores enfrentando a los equipos de la capital.

El recuerdo de una época en la que también había que luchar

Los históricos también miran el presente desde sus propias experiencias. Julio Morales, recuerdan que años atrás muchos jugadores del interior debían pagarse el pasaje, trabajar durante parte del día y viajar para intentar conseguir una oportunidad. Hoy, aseguran, las dificultades económicas siguen siendo una barrera para muchos jóvenes.

Por eso valoran especialmente que el Regional pueda llevar a esos futbolistas directamente a un escenario donde serán observados por clubes de mayor estructura.

El potrero de Sarmiento tendrá una vidriera nacional. Y quizás alguno de esos chicos que hoy entrenan en Media Agua pueda encontrar, a partir de estos partidos, una puerta que hasta ahora parecía cerrada.

“En la cancha son 11 contra 11”

El desafío no es menor. Del otro lado estarán dos instituciones históricas y populares de San Juan. Pero en Belgrano no quieren que el peso de los nombres haga desaparecer la ilusión. “Es un sueño, y no está tan lejano”, sostienen desde el club.

Porque, cuando empieza el partido, desaparecen las diferencias económicas, las historias y las camisetas con mayor tradición. “En la cancha son 11 contra 11”, es la frase que sintetiza la ilusión del Bodeguero.

Una historia que vuelve a entrar a la cancha

Los históricos ya no serán quienes corran detrás de la pelota. Pero estarán en la tribuna, acompañando a los que ahora tienen la responsabilidad de defender esos colores.

Ellos saben lo que significa jugar por Belgrano. Saben lo que cuesta cada entrenamiento, cada viaje, cada camiseta y cada partido. Por eso viven este Regional con una emoción diferente.

Porque cuando el Bodeguero salga a jugar contra los grandes, también estarán entrando a la cancha todos aquellos que alguna vez defendieron esa camiseta, los que hicieron historia y los que todavía sienten que Belgrano es parte de sus vidas.

Y para un club nacido y sostenido en el corazón de Media Agua, esa ya es una victoria.