Los Hornos es el próximo desafío para el pelotón biker de montaña

De la mano de MTB San Martín Angaco, el 20 de septiembre llega la última fecha de la Copa Brisson.

Se termina agosto y entrando en el mes de la primavera, el pelotón biker de montaña ya tiene su plan. Es que el 20 de septiembre, en San Martín, se cerrará la Copa Brisson con la carrera Los Hornos, última fecha de la Copa del mountain bike de San Juan.

Desde este jueves 27 de agosto comenzará el segundo período de inscripciones que se extenderá hasta el 16 de septiembre con un costo de 45 mil pesos para los interesados. Luego, la última etapa con una inscripción de 50 mil pesos.

Los Hornos tendrá dos grandes divisiones: los 52K y los 32K, Competitivos y Promocionales, respectivamente. En cada grupo estarán todas las categorías presentes.

Juvenil, Sub 23, Elite, Master A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 y D2. Además de Damas Elite, A1, A2, B1, B2 y C, más las E Bike serán para los 52K mientras que en los 32K estarán Menores, Cadetes, Master E1 y E2, Promocional Varones A, B y C. Promocionales Damas A, B y C y Damas Juveniles.

El circuito, cuidadodamente marcado, señalizado y cuidado por la gente del MTB San Martín Angaco propone todas las exigencias del Rural Rally, teniendo los participantes la posibilidad de hacer un reconocimiento este próximo sábado.