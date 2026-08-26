Desamparados y Unión ya tienen árbitros para el debut en el Regional Amateur

La terna arbitral quedó confirmada para el choque entre sanjuaninos, que marcará el estreno de ambos en el certamen. El encuentro se disputará el domingo a las 19 en Puyuta.

No falta nada. Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause ya tienen todo listo para poner primera en el Torneo Regional Federal Amateur 2026. El duelo entre los dos representantes sanjuaninos se disputará el próximo domingo 30 de agosto, desde las 19, y contará con una terna arbitral de San Juan.

Enzo Gómez será el encargado de impartir justicia en el debut de los sanjuaninos. Estará acompañado por Eduardo Prior Molina y Ruth Díaz, quienes cumplirán funciones como asistentes.

El cruce tendrá como escenario el Serpentario. Será un duelo con mucha historia y expectativa, ya que tanto Desamparados como Unión de Villa Krause buscarán comenzar el camino en el Regional Amateur con una victoria y dar el primer paso hacia el objetivo de avanzar de fase en el certamen donde participan 241 equipos de todo el país.

En este certamen que, repartirá en diciembre cuatro ascensos al Federal A, también tendrá participación otro representante de la provincia. Se trata de General Belgrano de Media Agua que deberá esperar para hacer su estreno, ya que cumplirá fecha libre.