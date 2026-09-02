Belgrano de Media Agua se prepara para un debut histórico ante Desamparados: suma refuerzos y trabaja a destajo

Belgrano de Media Agua se prepara para vivir uno de los partidos más importantes de su historia . El Bodeguero hará su debut en el Torneo Regional Amateur este domingo ante Sportivo Desamparados y lo hará en una zona que también comparte con Unión de Villa Krause, dos de los clubes más populares del fútbol sanjuanino.

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Para el conjunto de Media Agua no será un torneo más. Si bien ya tiene experiencia en competencias regionales, esta participación adquiere un significado especial: será uno de los tres representantes de San Juan entre los 250 equipos que disputarán el certamen y el único proveniente del interior de la provincia.

El estreno será este domingo desde las 16.30, en su cancha, frente a Desamparados, por la segunda fecha de la Zona 6 de la Región Cuyo, después de cumplir fecha libre en la jornada inicial.

La expectativa crece en Media Agua y también se refleja en los preparativos del club. La dirigencia y los colaboradores trabajan contrarreloj para acondicionar el estadio y recibir de la mejor manera a uno de los equipos con mayor convocatoria de la provincia.

Una cancha que se prepara para una jornada especial ante Desamparados

Brian Salas, colaborador y encargado de prensa de Belgrano, contó que una de las principales sorpresas fue la cantidad de medios sanjuaninos que ya confirmaron su presencia para transmitir el encuentro.

“No tenemos cabinas de transmisión, somos un club humilde y no tenemos todas las comodidades, así que junto a la dirigencia estamos trabajando para acondicionar un lugar donde puedan transmitir con comodidad”, explicó.

La escena refleja el crecimiento que genera esta participación para una institución que habitualmente compite en el ámbito departamental y que ahora tendrá los ojos del fútbol sanjuanino puestos en su cancha.

Siete refuerzos para afrontar el desafío del Regional Amateur

El equipo dirigido por Juan Nievas también se reforzó pensando en la exigencia del Regional Amateur. En total fueron siete las incorporaciones que llegaron al plantel.

Daniel Acuña, arquero proveniente de Defensores de Boca; Heber Lucero, extremo que también llegó desde ese club; Axel Guajardo, delantero proveniente de Sarmiento y goleador de la Liga Sarmientina; y Juan Sánchez, defensor que llegó desde Sarmiento y que ya tuvo participación en la Copa de Campeones.

A ellos se sumaron los tres futbolistas oficializados el lunes: Pablo García, quien tiene el pase en su poder, viene de España y cuenta con pasado en San Martín de San Juan; Leandro Cantos, también con el pase en su poder; y Joaquín Chaparro, delantero de Tres Esquinas.

La llegada de García, además, le aporta un condimento particular al encuentro del domingo, ya que tuvo pasado en San Martín, clásico rival de Sportivo Desamparados.

Belgrano llega con poco descanso

El calendario también será un desafío para el Bodeguero. Después de no tener actividad el último fin de semana por la realización de la Fiesta Departamental de Sarmiento, el equipo volverá a jugar este jueves por la Liga Sarmientina.

Belgrano recibirá a Divisadero en el partido de vuelta de los cuartos de final. En el encuentro de ida, disputado en cancha de Divisadero, consiguió una valiosa victoria por 2 a 1, pese a jugar con un futbolista menos durante prácticamente todo el partido debido a la expulsión de Osvaldo Balmaceda a los 8 minutos del primer tiempo.

Así, el conjunto de Media Agua tendrá que afrontar el compromiso del jueves y luego recuperarse rápidamente para llegar en condiciones al histórico estreno regional del domingo.

Del otro lado, Desamparados también tendrá actividad entre semana: este miércoles recibirá a Villa Ibáñez por el Clausura de la Liga Sanjuanina, en el que el Víbora es escolta del líder Atlético Alianza.

La Zona 6 ya tuvo su primer capítulo con el empate 1-1 entre Unión de Villa Krause y Desamparados. Ahora será el turno de Belgrano que tendrá una cita que promete marcar un antes y un después para el fútbol de Media Agua.